Monopol pe eroii neamului

La cererea publicului, mai ales a celui iubitor de Mazăre, care nu mai are de ce înjura pe site-ul Cuget Liber atunci când editorialele tratează alte teme la ordinea zilei, mă întorc către administrația locală, chiar dacă gândul deja a ajuns să mă dezguste. Totul este atât de flagrant negativ încât am senzația că toate materialele noastre critice sunt redundante. Când cineva dă cu bâta în baltă în public și sar stropi, e inutil să povestești că a dat cu bâta în baltă și cum au sărit stropii. Mai revoltătoare, însă, este situația în care respectivul dă cu bâta în baltă, sar stropi, apoi îl acuză pe cel murdărit de stropii cu pricina pentru că s-a aflat la momentul nepotrivit în locul în care „partidul” a avut poftă să dea cu bâta. Sau îl acuză de demagogie, așa cum s-a trezit să sară, ca proasta din baie, organizația județeană a PSD să acuze partidele, toate celelalte, pentru că nu au depus coroane la cimitirul eroilor din Mircea Vodă, ci la alte monumente unde s-a celebrat Ziua Armatei și au fost comemorați eroii neamului. Ei, asta-i bună! După ce am primit, tot sub sigla PSD, comunicat de presă și poze cu Nicușor Constantinescu și candidata Cristina Dumitrache depunând coroane la Mircea Vodă, într-un mail care are la expeditor cuvântul „Campania” (cu toate că n-a început campania!!), credeam că ar fi destul de greu să mai acuze pe alții că profită electoral de eveniment. Mai ales că alte partide în afară de PSD nu s-au lăudat la noi că au depus coroane și nu ne-au scris fraze de genul: „singurul partid care a adus un omagiu eroilor căzuți a fost Partidul Social Democrat”. Păi e acesta un omagiu, să te lauzi că doar tu ai făcut și ai dres? Să transformi respectul față de eroii neamului în ocazie de a te bate cu pumnul în piept și de a acuza în stânga și-n dreapta? Pe raționamentul straniu al PSD-ului, niciunul dintre politicieni n-ar mai fi trebuit să participe la ceremonialurile din Cimitirul Central, de teamă să nu fie acuzați de falsitate și demagogie, ci să se îngrămădească toți la Mircea Vodă. De fapt, PSD susține în scris că deține monopolul respectului față de înaintași. Ceea ce este tipic pentru partidul - sau, mai bine zis, clanul - care a pus monopol pe tot ce înseamnă administrație locală și județeană și face numai ce vrea și numai ceea ce este în interesul său - inclusiv electoral - cu instituțiile și cu banii orașului și județului Constanța. Dacă o ținem așa, curând va trebui să ne evaluăm atent orice gest ca să nu vină cumva în contradicție cu linia PSD Constanța și să ne pomenim bălăcăriți ca la ușa cortului pentru că, de exemplu, nu ne facem cumpărăturile de la Brick sau nu dormim în intersecția de la Capitol...