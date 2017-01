Mic ghid practic pentru o dragoste mare

A crezut întotdeauna că ceea ce i se întâmplă era acel ceva pe care îl așteptase nouă vieți. Și că, dacă a avut cândva sentimentul că nu are răbdare să găsească dragostea, sentimentul ăla a dispărut acum. Și se bucura în tăcere - așa cum rareori reușea să facă asta, căci cu greu își trăia bucuriile în liniște, chinuindu-se să nu pună în cuvinte fericirea acelui dor nebun care-și găsește, în cele din urmă, culcușul - că n-a ales la întâmplare omul lângă care a rămas. Și că, dincolo de gândurile care mai încolțeau uneori și în care „marile iubiri” nu există decât pe platourile de filmare sau pe scenele teatrelor, a ținut între degete (și nu a lăsat să-i scape asta) momentul, dimineața cu cer violaceu și seara atâtor oboseli în care a înțeles că viața nu trebuie să fie amanetată sau adormită într-un decor în care totul e pentru fericirea altora, dar niciodată pentru fericirea lor. În care fiecare gest este pentru acea lume care, în felul ei simplist și crud, te judecă. Și dacă acel ceva era încă aici pentru ei, nu era pentru că dragostea vine la cei care se încăpățânează s-o aștepte ci, poate, la aceia care n-au risipit-o batjocoritor în tot felul de episoade pasagere în urma cărora nu-ți rămâne în minte nici măcar un nume. Sau, cine știe?!?, poate că aici, în inima asta de om mare în care se joacă uneori un copil, dragostea locuiește pentru că i s-a făcut loc, pentru că n-a fost sufocată de prejudecăți, de idei preconcepute. Iar dacă a fost un moment în care ce au ei a fost considerat în afara „legilor lumii”, el a trecut pentru că, nu-i așa?, cum poate fi fericirea „ceva rău” atunci când iubești fără întoarceri și fără semne de întrebare? Nu s-a întrebat deloc „dar iubirile unde se duc, când se duc?” și asta pentru că iubirea lor e aici, la capătul unui drum bătut pas cu pas, în fiecare zi și în fiecare noapte, trăind mereu cu senzația unui dor niciodată stins. Iubirea lor n-a alergat după verighete, desuete dovezi ale angajamentelor, iubirea lor n-a respirat sub „Poarta sărutului” și nici n-a fost declarată, machiată, filmată la televizor, în emisiuni odioase în care femeile nefericite își prostituează amanții încă necopți. Dar nici n-ar putea spune că povestea lor a fost lipsită de reproș, uneori îndoială, de plictiseală sau, alteori, de dorința vreunui surogat. Însă, dincolo de asta, au avut mai mult decât un amantlâc nefericit stropit cu vodkă, mai mult decât o scenetă vulgară pentru actori prea comozi. Fără a se sinchisi de așa-numitele certitudini ale lumii, ale „timpului lor”, s-au sinchisit doar de acelea pe care le-au avut ei: au deschis sertarele și au lăsat să intre lumina. Și se gândea acum cât de „dulceag” ar putea suna asta. Și cât vor părea de jenant-amuzante aceste declarații. În orice caz, era, totuși, fericit pentru că a crezut și pentru că nu și-a înghesuit niciodată visele în locuri în care oamenii n-au acces. Dar cum să-i spună toate astea duminică, de Sfântul Valentin, cea mai mizerabilă dintre toate „sărbătorile” posibile? Cum să-i spună „te iubesc dincolo de acest «te iubesc»” în ziua în care toată lumea eliberează prescripții pentru suflet, în forme de kitsch roșu, plușat? Se gândi că n-are nevoie de un ghid practic pentru o dragoste mare și că, pe 14 februarie, nu o să spună „te iubesc”. Ar fi fost ca și cum ar fi pus un cod de bare pe dragoste, transformând-o în bun de consum.