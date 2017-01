Medicină de nota 5

„Doamne ferește să mă îmbolnăvesc și să ajung pe mâna unui medic incompetent!", îmi spunea, zilele trecute, o prietenă studentă la Medicină. Am întrebat-o de unde atâta reticență față de viitorii ei colegi, că doar se pregătește să profeseze în sistemul sanitar. Am descoperit multă indignare. „Poate că dacă nu eram studentă la Medicină și nu știam ce se întâmplă, aș fi fost mai încrezătoare", mi-a spus, cu o ușoară ironie. Apoi mi-a povestit că are colegi care nu trec niciodată pe la cursuri și care își iau examenele doar pentru că nimeresc, după mai multe încercări eșuate, să localizeze în ce parte a corpului se află un organ vital. Scandalos, dar tragic în același timp, dacă stai să te gândești că pe mâna unui astfel de „specialist" poți ajunge atunci când te internezi în spital! Cu ani în urmă, Facultatea de Medicină era apanajul „vârfurilor", tineri eminenți care erau admiși cu medii foarte mari. Acum, se intră fără probleme cu nota cinci. Profesorii știu asta și chiar spun că puțini dintre cei care dau la Medicină sunt tineri care fac asta din pasiune. Devin studenți și apoi medici niște oameni care au auzit că se câștigă bine din asta și că, atunci când vine vorba de sănătate, un om își vinde până și acoperișul de deasupra capului. Este vorba despre studenți de nota 5, viitori medici care mai târziu vor face experimente chirurgicale, vor diagnostica și apoi își vor nota, liniștiți, eșecurile. Oricum, au acoperire legală, că doar medicii înșiși spun că medicina nu este o știință exactă! În plus, în caz de intervenție chirurgicală, pacientul semnează un contract prin care își asumă riscul de a trece „pe lumea cealaltă". Dacă ajungi în spital, trebuie să ai noroc cu carul. Noroc să dai peste un medic competent și responsabil, și nu peste unul care a terminat facultatea cu note de cinci. De cele mai multe ori, însă, medicii competenți au un renume și, ca orice brand, costă. Oamenilor de rând nu le dă mâna să-și aleagă medicul. Ajung pe mâna cui se nimerește, iar de acolo…Dumnezeu cu mila! Medicina nu este o facultate pe care să o termini cu nota 5. Nu poți face operații de nota 5, nu poți pune un diagnostic de care ești sigur în proporție de 50%, nu poți prescrie un tratament pentru că doar ți se pare că „asta i-ar face bine pacientului". Nu poți să stai pe gânduri dacă ai palpat zona în care se află ficatul sau apendicele, așa cum încercai să ghicești la examene. Nu poți să te joci cu viața unui om, doar pentru că poți câștiga bine din asta!