Mazăre girează, PSD fentează

Plouă cu promisiuni. Suntem în campania electorală și fiecare candidat are câte ceva de oferit. Exact ca acum patru ani. Și atunci ni se oferea marea cu sarea. Îmi amintesc că portocaliii ne promiteau „dreptate” și „adevăr”, urmând ca sub guvernarea PNL – PD să ajungem să „Trăim bine”. Oare trăim bine? Ne-au promis un trai decent însă nu s-a schimbat nimic în bine în viața românilor. În locul unei guvernări corupte până în măduva oaselor, în locul unui guvern de tip mafiot, a venit un executiv care s-a remarcat prin dezbinare, neprofesionalism și multe certuri. Din păcate, sunt nevoit să dau dreptate unui pesedist, care, foarte sincer, a spus în 2004: „Pleacă hoții noștri, vin proștii lor!” Acum, se cere din nou rocada. De asemenea, în urmă cu patru ani, pesediștii constănțeni se lăudau că sunt „singura echipă care poate aduce bani județului Constanța”. Și câți bani au adus? Din contră. Suferind de o amnezie soră cu nesimțirea, acum, aceiași candidați plâng pe la adunări electorale și pe afișe mari cât casa că județul Constanța nu a primit nici un leu în ultimii patru ani. Păi, stimați pesediști, nu voi erați unicii, cei mai capabili, cei mai potriviți pentru a aduce fonduri Constanței? Ce s-a întâmplat cu voi? Bineînțeles, veți găsi imediat alți vinovați pentru a vă masca neputința, nepriceperea sau indiferența. Ați promis bani și nu ați venit cu nici o lețcaie. Dar voi nu vorbiți despre asta, despre faptul că nu v-ați îndeplinit promisiunile. Însă ce mai contează când aveți în față un nou meniu cu gogoși umflate, bine pudrate, pe care le veți băga pe gâtul constănțenilor. Acum promiteți că scoateți TVA-ul, că umflați pensiile și salariile, că va ploua cu bani la țară și la oraș, în timp ce România stă pe marginea prăpastiei din punct de vedere economic. Măcar din bun simț și tot trebuia să vă mai controlați avântul demagogic. Pe bannere spuneți că sunteți singura echipă care construiește, urmând ca Mazăre și Constantinescu să garanteze pentru voi. V-ați tras salopete de zugravi peste costumele voastre de firmă, ascunzându-vă ceasurile de aur sub mânecile lungi și aspre doar pentru că așa v-au cerut „giranții” voștri. Să dați bine în poză și în fața prostimii. Nu spuneți ce veți construi pentru că nici voi nu știți, pentru că veți construi la fel cum ați adus bani pentru Constanța. Cert este că, indiferent că se numesc liberali, democrați, peremiști sau pesediști, eu unul nu mai cred o iotă din ceea ce promit și spun acești politicieni. De fiecare dată, au ales să-și facă o campanie populistă, fără substanță, presărată doar cu fantasmagorii și minciuni. M-am săturat de mitingurile electorale contrafăcute, de strângerile false de mâini din piețe, de vizitele chinuite printre țărani, de autobuze mâzgălite cu chipurile lor hidoase, de micii și berea electorală, de modul în care ni se fură voturile.