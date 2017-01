Mania persecuţiei

Mania persecuției

Nu poate decât să-ți crească inima de mândrie, când vezi ziarul la care scrii prezentat pe toate posturile importante de televiziune. Cu toate inexactitățile și interpretările, tot e o publicitate bine venită. Ba chiar, uneori te simți tentat să crezi ceva din legenda însăilată în jurul sâmburelui de adevăr, doar pentru că unele amănunte te fac să te simți bine. Primarul Constanței povestea ieri, cu ziarul Cuget Liber în mână, tuturor ziariștilor din capitală, care doreau să-l asculte că el a fost chemat pentru audieri la DNA din cauza sondajului de opinie apărut în publicația noastră marți, 31 iulie. Conform scenariului brodat de Radu Mazăre, Traian Băsescu, venit la Constanța pentru a asista la botezul navei „Histria Giada", a citit ziarul Cuget Liber (asta e partea pe care ne place să o credem, dar suntem plini de modestie) și a aflat că actualul primar are 65 la sută din preferințele constănțenilor. În treacăt fie spus, nu ne putem lăuda nici că am fi comandat sondajul respectiv, cum spunea primarul, ci doar cu faptul că am obținut informațiile spre publicare. Tot din gura primarului, am aflat că președintele țării a fost supărat pentru că „omul său" are doar trei procente (dacă este vorba despre Mihai Daraban, singurul cu 3% din sondaj, noi știam că el este liberal, așa că de unde sintagma „omul lui Băsescu"?) și a „ordonat" procurorului general al DNA să-l mai cheme pe Mazăre la audieri. Dincolo de frumusețea poveștii, pe care nu am vrea să o știrbim, riscăm o precizare exactă: sondajul a apărut, așa cum spuneam, marți, 31 iulie, pe când botezul, la care președintele țării chiar a asistat, a avut loc joi, 26 iulie. Așa că nu se susține, păcat… Lăsând gluma la o parte, mania asta de a inventa scenarii pentru orice, de a da vina pe alții pentru a poza în victimă o au aproape toți politicienii, de orice culoare ar fi. Culmea e că ei chiar cred ceea ce declară, boala este reală. Indiferent ce au făcut, indiferent dacă se simt sau nu cu musca pe căciulă, au întotdeauna convingerea că nu faptele lor s-au întors să-i chinuiască, ci precis i-a lucrat cineva. Iar concepția asta vine, probabil, din „încrederea" pe care o au în mecanismele statului de drept, pe care tot ei le-au sabotat ani de-a rândul.