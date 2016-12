Mamele şi surorile lor!!!

Mamele și surorile lor!!!

E o întrebare de reporter care mă scoate din minți și care este pusă cu încăpățânare aproape tuturor străinilor care ne calcă pragul: „Ce părere aveți despre fetele/femeile din România/Constanța/Mamaia?” Este atâta promiscuitate în întrebarea asta, încât, de fiecare dată, îmi doresc ca străinul să-i dea o replică tembelului respectiv într-un fel care să-l pună la punct și să-și dea seama de conotațiile de-a dreptul codoșești ale interogării. Nu știu, să-l întrebe dacă maică-sa e disponibilă, sau soră-sa, sau ceva de genul ăsta. Poate ar fi onorat de propunere, cum, în prostia lui, se simte onorat și de „atenția” străinilor pentru femeile din țara sa… Din păcate, interogarea se ba-zează pe realitatea crudă: avem fete și femei frumoase, iar multe dintre ele (nu toate, însă!!!) își afirmă ostentativ disponibilitatea față de oricine ar avea bani și timp de pierdut. Sunt foarte mulți străini care vin în România cu gândul, mărturisit sau nu, că vor pune mâna pe o bucățică bună, sub prețul internațional al pieței. Dar ca mass media să facă apologia acestui mecanism comercial mi se pare revoltător. Multe dintre evenimentele care sunt organizate în România au și această componentă extra, care poate fi chiar motivul alegerii locației, iar felul cum a fost relatat evenimentul concursului de bărcuțe din Mamaia de către televiziunea locală desemnată să o facă m-a convins că și aici a fost cazul. Mai mult decât o întrebare inconștientă adresată unui potențial consumator de fetițe, respectiva „operă” jurnalistică a fixat o concepție despre Mamaia și, de ce nu?, chiar despre Constanța. S-a pistonat mult pe componenta mondenă (dacă poate fi numită așa), pe petrecerile de după, care au oferit, pe segmentul de știri, un spectacol dezgustător. Camerele au insistat pe funduri și decolteuri dezgolite și aflate în lascivă mișcare. Am văzut adolescente anorexice (sau doar flămânde), dar și femei cu forme (pentru toate gusturile) cu privirile goale și lenjeria intimă la vedere; am văzut „sportivii” învingători în cursă care-și proclamau, clipind anevoie din cauza alcoolului, supremația la Mamaia („The vikings rule tonight!”); ba chiar am văzut pe unul dintre ei, pradă extazului bachic, ridicându-și tricoul și lăsând o femeie între două vârste să-l sărute pe pântecul revărsat. Îîîîîh! Trecând peste faptul că toată „distracția” a fost organizată și din banii comunității, eu una sunt revoltată că mi-au fost prezentate aceste imagini, că grotescul și obscenitatea nu au căzut la montaj, că am fost obligată să-mi fie rușine pentru „curvăsăraia” arătată ca un tablou absolut normal. Nu cred că norvegianul burtos s-ar fi dat așa în stambă în țara lui și nu cred că vreo televiziune din Norvegia ar fi transmis astfel de imagini. Dar probabil că noi, cei din Republica Mazăre, în concepția reporterilor de la televiziunea constănțeană, ar trebui să ne simțim onorați că învingătorul de la Class One Romanian Grand Prix ne-a arătat burta, nu? Poate mamele și surorile lor!