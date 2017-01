Mai verde, mai unu, mai alta

Înainte de a rupe această pagină pentru a aprinde grătarul, gândește-te puțin la efectele nocive ale grăsimii arse! Nu, nu! Nu aprinde chibritul… Tu, care vrei să folosești pagina pe post de hârtie igienică, STAI! Nu îți pasă de poluarea mediului, de cum omori tu focile și urșii Panda? Chiar nu îți pasă de urșii Panda? Da, știu că nu sunt urși Panda la iarbă verde. Unde să mă duc? Da’ ce-ai cu mama, omule? Bine, bine, plec. Și la o adică, eu îmi bag… (urmează un pasaj neinteligibil, din cauza petelor de ketchup)… și poate așa conving lumea că e bine să-ți pese de mediu. Tu, din fața calculatorului. Să-nțeleg că nu ești la iarbă verde? Ah, ești cu laptopul. Știai că bateria ta este toxică? Și că îi iradiezi pe cei din jur, în special pe tine? Nu, nu, nu închide pagina… oricum mi-ai făcut o vizualizare. O, doamna Udrea! Ce onoare să vă întâlnesc aici pe Facebook! Nimic de 1 Mai? Sunteți la munte și doar vă updatați rapid statusul. INTERESANT! Auziți, blănurile alea pe care le purtați sunt pline de sânge de vulpe! E primăvară. Da, corect. Și? Nu plecați, vă rog, explicați-mi ce-i cu primăvara asta!!! Nuuu… Hei, tu, ecologistule! Stai, stai, stai! Te grăbești? Unde? Ah, în Vamă. Păi atunci de ce nu conduci ecologic??? Ambalezi motorul prea mult și doar știi și tu ce efect au gazele de eșapament asupra stratului de ozon!!! *Pată de grăsime* ție, mă! Hello, Lindsay Lohan!!! Twitărim, twitărim? Ești supărată. De ce? E de-nțeles. Și eu m-aș supăra dacă tatăl meu ar zice pe net că am SIDA. Auzi, tu ce părere ai de încălzirea globală, cauzată de mediul industrial? Poftim? Acum? Nu, nu… dacă are taică-tu dreptate? Dumnezeule, Superman? Cum? Greu business-ul zilele astea, doar sinucigași falimentați care se aruncă de la geam. Asta e! Nici pisicile nu mai urcă-n copaci. Păi și ai dat faliment sau ce? Atunci du-te la pol, suflă peste banchiză și ajută ursul polar! Ah, te-ascunzi de creditori. Hai că te las în pace atunci, kryptonita mă-sii de viață fără de moarte și tinerețe fără bătăi în curtea școlii. TU, ăsta din oglindă! Fumatul te omoară! Radiația ta e mai mare decât cea a unui depozit de combustibil nuclear!!! Da, știu, că ai mai scris deja asta. De ce nu îmi, pardon, îți pasă? Nu accept! Hei, hei, nu pleca și tu. Nu tu!!!