Kafka, dom’le!

Cel mai enervant lucru la o instituție a statului este faptul că își respectă la sânge programul. Te aștepți să fii tratat în scârbă de un funcționar plictisit - eu unul m-aș simți jignit dacă se poartă bine cu mine. Aș avea impresia că mi se înscenează ceva. Dar când se comportă după manual, devin de mii de ori mai periculoși pentru psihicul fragil al contribuabilului român sărac și obosit. Am pățit-o la serviciul de eliberări permise. La ora 16:28 văd din 40 ușile deschise și mai mulți oameni care se îndreaptă spre intrare. Cobor, grăbesc pasul, ajung la 16:31. Ușile s-au închis. Vă rugăăăăăm! Repede, durează un minut! Nimic. O doamnă se agață de gratii, încearcă să îi convingă pe cei dinăuntru. Nimic. Ar fi fost nevoie de două minute în plus. Zici numele, semnezi pe un caiet dictando, îți iei permisul și pleci. Dar nu, programul s-a încheiat. Îmi aduc aminte de filmul „Cădere liberă”, în care Michael Douglas intră într-un fast-food, la ora 11:20, și cere un mic dejun. Este refuzat, pentru că „dimineața” se terminase la ora 11. Drept răspuns, omul golește un încărcător de MP-5. De-abia atunci i se dă o omletă. Aventura birocratică a continuat însă. Am avut șansa de a trebui să plătesc o taxă de 5 lei, pedeapsa pentru nesimțirea de a nu fi depus la timp declarația de venit. La Trezorerie, mi se spune. În prealabil, fusesem anunțat că trebuie doar să depun foile în cauză. Nu s-a zis nimic de penalizarea de 5 lei. Păi dacă ghișeul era în Elveția? Mergeam până acolo, doar să fiu anunțat că trebuie să fac cale întoarsă, ca să mai achit 5 lei. În fine, am zis să merg să plătesc. Nevizitând prea des universul colorat și vesel al Finanțelor, am presupus că și la Trezorerie este valabil același program: dimineață - 16:29:29. Greșit. Păi e deschis până la 12:30 (era 12:34 când am ajuns eu…), spune paznicul. Trebuie să mergeți pe Mircea, lângă Zorile. Între 14 și 16. Lipsea să mai râdă ca potaia Mutley de la Cartoon Network… hi, hi, hi! OK, deci avem două ghișee, care colectează aceeași taxă, amplasate în zone diferite ale orașului, deschise în alte intervale orare. Felicitări, statule, la asta nu m-aș fi gândit! Eu aș fi plusat. Aș fi pus al doilea ghișeu pe plaja de la Năvodari, cu program de funcționare 4 - 6 noaptea. Până la urmă, merităm tot ce ni se întâmplă. N-am depus declarația la timp, sufăr mai rău decât Kafka. Nu intrăm în alte discuții, legate de hoția din România, etc., etc. Nu… chiar nu intrăm. Facem totuși o propunere. De fapt, este o rugăminte adresată lui Boc. Dacă merge Prima Casă, se fac Primul Siloz, Primul Grajd și Primul SUV-de-neam-prost, de ce să nu facem și Primul Ghișeu?! Ar fi cam așa: fiecare persoană fizică, de naționalitate română, și-ar putea cumpăra, cu un avans minim, un ghișeu cu un funcționar, care să colecteze TOATE taxele - lumină, mobil, amenzi, taxă de înmatriculare, penalizări. Ghișeul ar fi postat pe bloc. Și, ca să „mănâncă” și gura statului ceva, funcționarul ar accepta și șpagă. Înainte să mă acuzați de superficialitate în gândire și de o vădită deconectare de la realitate, închipuiți-vă numai cât de suprarealistă ar fi imaginea: orașul văzut de sus, cu nesfârșitele rânduri de blocuri, mai mici, mai mari, la fel de gri, cu acoperișurile pline cu ghișee. Terry Gilliam ar fi mândru de mine! Și probabil cineaștii de apartament îmi vor fura această idee și vor scoate un nou film despre perioada comunistă…