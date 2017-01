Jocuri

SC Domeniul Public și Privat SRL Constanța a încins spiritele de nenumărate ori în rândurile social - democraților de la malul mării. Dar, de fiecare dată, a fost „mult zgomot pentru nimic“ căci proiectele tot au trecut și SRL-ul a mers, bine-mersi, înainte. Să nu uităm că Ion Dumitrache era, până mai ieri, cel care făcea notă discordantă la fiecare ședință, călca în picioare disciplina de partid și, printre zâmbete ironice și insinuante, se abținea atunci când se votau proiectele care vizau „societatea mamut”. La ultima ședință de consiliu județean, vicepreședintele Petre Stancă a vrut el să iasă în evidență și, invocând oareșice negocieri recente cu liberalii și democrații, în urma cărora aceștia ar fi trebuit să voteze proiectele cu pricina (cu o condiție, însă!) vicepreședintele CJC a făcut-o pe victima și a pozat în ultimul descendent al moralei pe tărâmurile mioritice. De fapt, Stancă a avut dreptate la ultima intervenție în plenul consiliului județean, speech care i-a lăsat cu gura căscată pe mulți (dar a influențat foarte puțin!). SRL-ul ar cam trebui să își găsească alt domeniu de activitate, iar primăriile să își repare singure căminele culturale, dispensarele, grădinițele și alte astfel de imobile din subordine. Banii publici se plimbă, însă, în voie prin conturile SRL-ului, se „revarsă“ în alte conturi ale unor firme cu „greutate“, câștigătoare ale unor licitații doar de ei știute și primarii trebuie să și mulțumească pentru „binele” pe care consiliul județean îl face comunităților. Iar oamenii își arată recunoștința la inaugurarea respectivelor „clădiri reabilitate cu sprijinul Consiliului Județean Constanța“ și sunt atenționați că au datoria să îi răsplătească cu voturi pe binefăcători. Stancă a simțit probabil că e momentul să o facă pe disidentul și să creeze zarvă în jurul SRL-ului consiliului județean și, implicit, al PSD-ului. Cu siguranță, însă, că el a avut o miză MARE și de data asta, căci e bine știut că vicepreședintele CJC nu pornește la drum dezinteresat. Orice ar face, Stancă nu poate să convingă că mă-surile pe care le ia sunt numai în folosul oamenilor. A încercat să le arate, de nenumărate ori, colegilor consilieri că merită să se încreadă în cuvântul lui, dar, de fiecare dată, a rămas singur, toți preferând să stea departe de inițiativele lui. Trecutul este cel care îi pune bețe în roate lui Stancă și nu l-a ajutat pe vicele de la județ nici de această dată. Cu toate că el știe multe despre afacerile SRL-ului, deși el chiar ar putea să facă revoluție în CJC și în ciuda faptului că are dreptate când se răzvrătește împotriva societății cu pricina și a clanului Constantinescu & Co, Stancă nu este omul potrivit pentru astfel de măsuri radicale. Afacerile și interesele pe care el le are (dezvoltate pe spinarea celor contestați) țipă, iar binefacerile cu care a fost blagoslovit până acum de clanul împotriva căruia se răzvrătește uneori sunt mult prea „costisitoare“… Tocmai de aceea, după ultima demonstrație sforăitoare de moralitate, probabil că Stancă se va mai alege cu vreun teren prin buricul târgului sau cu cine știe ce contract gras pentru una dintre firmele sale, căci departe de el gândul de a lucra în interesul nostru, al constănțenilor de rând. În rest, pentru cei care chiar cred că a venit momentul să se dezică de actuala gașcă de la consiliul județean, aceștia nu au decât fie să își găsească un lider credibil care să strice dominoul fragil al clanului Constantinescu, fie să aștepte tăcuți finalul de mandat și să se reorienteze spre alte… jocuri.SC Domeniul Public și Privat SRL Constanța a încins spiritele de nenumărate ori în rândurile social - democraților de la malul mării. Dar, de fiecare dată, a fost „mult zgomot pentru nimic“ căci proiectele tot au trecut și SRL-ul a mers, bine-mersi, înainte. Să nu uităm că Ion Dumitrache era, până mai ieri, cel care făcea notă discordantă la fiecare ședință, călca în picioare disciplina de partid și, printre zâmbete ironice și insinuante, se abținea atunci când se votau proiectele care vizau „societatea mamut”. La ultima ședință de consiliu județean, vicepreședintele Petre Stancă a vrut el să iasă în evidență și, invocând oareșice negocieri recente cu liberalii și democrații, în urma cărora aceștia ar fi trebuit să voteze proiectele cu pricina (cu o condiție, însă!) vicepreședintele CJC a făcut-o pe victima și a pozat în ultimul descendent al moralei pe tărâmurile mioritice. De fapt, Stancă a avut dreptate la ultima intervenție în plenul consiliului județean, speech care i-a lăsat cu gura căscată pe mulți (dar a influențat foarte puțin!). SRL-ul ar cam trebui să își găsească alt domeniu de activitate, iar primăriile să își repare singure căminele culturale, dispensarele, grădinițele și alte astfel de imobile din subordine. Banii publici se plimbă, însă, în voie prin conturile SRL-ului, se „revarsă“ în alte conturi ale unor firme cu „greutate“, câștigătoare ale unor licitații doar de ei știute și primarii trebuie să și mulțumească pentru „binele” pe care consiliul județean îl face comunităților. Iar oamenii își arată recunoștința la inaugurarea respectivelor „clădiri reabilitate cu sprijinul Consiliului Județean Constanța“ și sunt atenționați că au datoria să îi răsplătească cu voturi pe binefăcători. Stancă a simțit probabil că e momentul să o facă pe disidentul și să creeze zarvă în jurul SRL-ului consiliului județean și, implicit, al PSD-ului. Cu siguranță, însă, că el a avut o miză MARE și de data asta, căci e bine știut că vicepreședintele CJC nu pornește la drum dezinteresat. Orice ar face, Stancă nu poate să convingă că mă-surile pe care le ia sunt numai în folosul oamenilor. A încercat să le arate, de nenumărate ori, colegilor consilieri că merită să se încreadă în cuvântul lui, dar, de fiecare dată, a rămas singur, toți preferând să stea departe de inițiativele lui. Trecutul este cel care îi pune bețe în roate lui Stancă și nu l-a ajutat pe vicele de la județ nici de această dată. Cu toate că el știe multe despre afacerile SRL-ului, deși el chiar ar putea să facă revoluție în CJC și în ciuda faptului că are dreptate când se răzvrătește împotriva societății cu pricina și a clanului Constantinescu & Co, Stancă nu este omul potrivit pentru astfel de măsuri radicale. Afacerile și interesele pe care el le are (dezvoltate pe spinarea celor contestați) țipă, iar binefacerile cu care a fost blagoslovit până acum de clanul împotriva căruia se răzvrătește uneori sunt mult prea „costisitoare“… Tocmai de aceea, după ultima demonstrație sforăitoare de moralitate, probabil că Stancă se va mai alege cu vreun teren prin buricul târgului sau cu cine știe ce contract gras pentru una dintre firmele sale, căci departe de el gândul de a lucra în interesul nostru, al constănțenilor de rând. În rest, pentru cei care chiar cred că a venit momentul să se dezică de actuala gașcă de la consiliul județean, aceștia nu au decât fie să își găsească un lider credibil care să strice dominoul fragil al clanului Constantinescu, fie să aștepte tăcuți finalul de mandat și să se reorienteze spre alte… jocuri.