Istoria unei bătăi de joc

Premierul Tăriceanu anunța că Guvernul pe care îl conduce a adoptat o ordonanță de urgență conform căreia aplicarea legii de majorare cu 50 la sută a salariilor profesorilor se amână până în aprilie 2009. În replică, Emil Boc a făcut o declarație de presă prin care a anunțat că PD-L va depune o plângere penală împotriva premierului, pe motiv de „abuz în serviciu contra intereselor naționale”, și va acționa pentru anularea parlamentară a OUG printr-o moțiune de cenzură. Mai mult. „Adevăratul motiv pentru care premierul Călin Popescu Tăriceanu refuză să aplice legea privind majorarea salariilor profesorilor este că aceasta nu a fost inițiativa PNL. Resurse bugetare pentru aplicarea legii există, măsura se încadrează în cei 6% din PIB alocați educației”, a acuzat liderul democrat-liberal, Emil Boc. Președintele PD-L a mai spus că „Guvernul răspunde politic în fața Parlamentului. Un guvern ori aplică legea, ori pleacă”. Nici partenerii PSD nu au fost mai prejos. „Nu este normal să invocăm criza financiară externă, care până ieri nu exista”, a susținut Geoană. De la București, Ecaterina Andronescu, fost ministru social-democrat al Educației la acea dată, a pledat și ea pentru aplicarea majorărilor salariale pentru profesori, întrebându-se „cine are de câștigat învrăjbind diversele categorii sociale din România”. Geoană a spus că, din punctul său de vedere, legea privind majorarea salariilor profesorilor produce efecte încă de la 1 octombrie, iar poziția PSD privind convocarea Parlamentului pentru respingerea unei eventuale OUG este nenegociabilă. Geoană a mai afirmat că impactul economic al majorării salariilor profesorilor este neglijabil, iar aprecierile pe această temă ale premierului Călin Popescu Tăriceanu sunt „minciuni sfruntate”. Cred că v-ați dat seama că declarațiile de mai sus au fost făcute de actualii guvernanți în timpul campaniei electorale din toamna anului trecut, când se aflau încă în opoziție. Nu le-a fost deloc greu atunci să dea o lege privind majorările salariale cu 50% a cadrelor didactice, să apere și să susțină cu o furie proletară aplicarea acesteia. Boc făcea plângere penală Guvernului Tăriceanu pentru că a amânat aplicarea măririlor salariale până în aprilie 2009, cerea Executivului de la acea dată să își dea demisia pe principiul „ori aplică legea, ori pleacă”. Geoană susținea că nu are nicio legătură criza economică și salariile mărite ale dascălilor și că, atunci când va ajunge la guvernare, va aplica retroactiv legea cu pricina. Iată că acești indivizi au reușit să câștige alegerile, datorită și atitudinii categorice în ceea ce privește veniturile cadrelor didactice. I-am votat, iar acum… și-au dat arama coclită pe față. Să vedem acum reacția acelorași oficiali la câteva luni după ce au fost aleși. Ei au grăit prin vocea actualului ministru al Educației. Ecaterina Andronescu a declarat că majorările salariale de 50% pentru cadrele didactice, prevăzute prin Legea 221/2008, vor intra în vigoare în ianuarie 2010, când criza economică nu va mai avea efecte atât de grave asupra economiei. Anul acesta, salariile cadrelor didactice nu vor mai crește nici cu cele 5 procente prevăzute din aprilie, din cauza restructurării bugetare care va diminua bugetul Educației cu cel puțin 811,9 milioane de lei, suma menționată fiind doar cea destinată salariilor. În plus, prin această restructurare se vor lua bani și din investiții. Ministrul își exprimă, însă, speranța că banii vor fi recuperați în septembrie. Așadar, avem încă o dovadă clară că actualii guvernanți nu sunt decât o ceată de demagogi, mincinoși, care își bat joc de români și îi înșeală fără nici cea mai mică reținere. Oare de ce nu depune nimeni plângere penală împotriva lui Boc și Geoană pentru „abuz în serviciu contra intereselor naționale”, așa cum au făcut și ei când Tăriceanu a amânat creșterea salariilor profesorilor? De ce oare românilor le place să stea impasibili la abuzurile și înșelăciunile politicienilor, să asiste neputincioși la o bătaie de joc națională? Vă mai amintiți ce proteste au izbucnit acum câțiva ani în Ungaria când premierul de la acea vreme a recunoscut că toate promisiunile din campania electorală au fost minciuni? La noi însă, nu există acest spirit civic, solidaritate între simplii cetățeni atunci când vine vorba despre apărarea drepturilor și libertăților.