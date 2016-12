Întrebări pentru primar

Este incredibil cum nevoile și sărăcia transformă omul. Fie el chiar și primarul Constanței. Nu că ar fi el sărac, Doamne ferește, sau ar avea nevoi. A aplecat urechea la zumzetul străzii, a deschis ochii în fața ruinelor sau a călcat apăsat în ditamai rahatul ce domnește pe fiecare trotuar sau parc, dar ceva s-a întâmplat. Tocmai acum, când nu mai are bani în buget, el a descoperit care sunt problemele orașului. Însă, nu are cum să le rezolve. Pentru că nu are fonduri. Până mai anul trecut, când banii curgeau gârlă de la Guvern în vistieria municipiului, aceste probleme nu existau, deci nu se impuneau măsuri. L-ați auzit anul trecut sau acum doi pe Mazăre că ridica problema câinilor maidanezi? Sau că ar fi preocupat de spațiile verzi din oraș? Sau că i-ar păsa de zona peninsulară a Constanței? Sau că ar fi interesat de siguranța constănțenilor? Poate că atunci haitele de maidanezi nu erau atât de prezente în toate colțurile și pântecele orașului, iar cetățenii se puteau plimba liniștiți prin frumusețile de parcuri. Sute de mii de turiști ne călcau pragul pentru a vizita zona veche a orașului, Peninsula, ce mai păstrează încă mărturisirile unei istorii de mii de ani. Până mai ieri, pentru mai marii orașului nu era prioritară niciuna dintre aceste probleme. De ce au devenit ele atât de arzătoare, tocmai acum, când știe foarte bine că nu poate rezolva niciuna? Pentru că acum le poate folosi în scop electoral și are justificarea perfectă pentru a nu face nimic. Parcă îl și văd cum ar răspunde la vreo dezbatere, în stilu-i caracteristic: „Da, doamnă, știm că zona peninsulară stă să cadă. Am spus asta și în conferință, am pus problema și în sondaj. Noi ne dorim să facem ceva, însă nenorocitul de Boc nu ne dă un leu”. Auziți, domnule primar, dar acum un an, acum doi ani, acum trei ani, când ați avut bani, de ce nu ați mișcat niciun deget pentru refacerea Peninsulei, adunarea câinilor vagabonzi, amenajarea de parcuri, curățenia orașului, reabilitarea trotuarelor și redarea lor pietonilor și nu mașinilor? Nu existau aceste probleme sau nu le vedeați pentru că nu aveați niciun interes? De ce acum? Explicația ar fi simplă. Atunci când existau bani, mai bine aceștia se duceau către firmele pesediste, arondate mai marilor din administrația locală. De aceea, atunci, marile priorități ale orașului erau plantarea de palmieri, flori și gazon verde în valoare de sute de miliarde de lei, ornamente și luminițe de Crăciun, achiziționarea a sute de mii de cafele și ceaiuri pentru clu-burile de pensionari, cheltuirea a sute de mii de euro pe studii și proiecte fanteziste (orășele lacustre, insulițe artificiale etc.) care nu vor fi realizate vreodată, alocarea unor importante felii din buget către tot felul de servicii fără vreun folos pentru cetățean. Astfel, la un simplu calcul, numai în 2009, Primăria Constanța a alocat pentru asemenea cheltuieli aproximativ 450 miliarde de lei. Nu e dubios?