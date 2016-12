Internetul, cea mai primejdioasă bonă

Săptămâna aceasta, un eveniment TRAGIC s-a petrecut la Liceul Teoretic „Decebal”: trei liceeni au ajuns în spital în urma unei inocente bătăi cu zăpadă în curtea instituției. Iar și mai TRAGIC este faptul că părinții lor n-au curaj să depună plângere la Poliție împotriva atacatorilor, de teama de a nu fi urmăriți și, cine știe, nenorociți pe viață. Am subliniat intenționat cuvântul TRAGIC, pentru că un cititor consideră că am exagerat folosindu-l în acest context. Nu mă mai mir să descopăr semeni pentru care doar moartea ar mai reprezenta o tragedie (Și când mă gândesc că am vrut să scriu MASACRU). Explicația este una cât se poate de TRAGICĂ. Motoarele care ne guvernează în ultimul timp au la bază doi factori distructivi: internetul și televizorul. Atâta timp cât părinții își vor lăsa în grija internetului copiii, de la cele mai fragede vârste… Atâta timp cât ei, adulții, se simt ușurați să-și lase copilul acolo, în fața calculatorului, sub pretextul că stă cuminte, fără să aibă habar pe ce site-uri nenorocite navighează… În timp ce ei, maturii, zapează canale pline de știri despre sinucideri, ucideri și alte grozăvii… Nu vom mai putea să fim impresionați de TRAGEDIA unui licean cu fractură de mandibulă, rămas fără dinți pentru că a avut naivitatea de a se bulgări cu cine nu trebuie! Mult prea trist să constat că ne-am dezumanizat și că suntem în stare să trecem cu vederea gesturi de o violență extremă, generate de fleacuri, în așteptarea știrilor de la 5 care ne oferă morții de ultimă oră și crime dintre cele mai odioase.