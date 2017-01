Inteligentule, nu aşa se parchează!

Inteligentule, nu așa se parchează!

M-am obișnuit, în ultima vreme, cu insultele, ca măgarul cu samarul, cum se zice. Mă gândesc chiar că există pericolul să devin indolentă, căci ocurența mesajelor de acest gen pe site-ul ziarului mă face să nu le mai iau în seamă și să nu le mai pun la inimă. Din fericire, sunt și cititori care ne oferă păreri pertinente; chiar dacă ne critică, o fac civilizat, prezența lor arătând cât este de important un site interactiv. Dar, când mă face cu ou și cu oțet, comentându-mi articolele, unul ca Van, de exemplu (pseudonim pe care îl regăsim zilnic printre comentatori), măzărist convins, care apoi intervine și la o știre despre un viol și condamnă victima pentru că s-a speriat și „s-a lăsat” violată, deja rezerva mea cu privire la orice opinie a acestui cititor este confirmată, iar toți ceilalți pot să-și dea seama de calitatea și credibilitatea ipochimenului. Zilele trecute am avut parte și de altfel de feed-back, direct pe luneta mașinii, de la un alt „Van” constănțean. Lângă blocul meu, ca în toate celelalte zone ale orașului, șoferii se simt îndreptățiți să-și parcheze mașinile pe trotuar. Nu urcate, nițel, cu botul, ci cu toate cele patru roți cocoțate, astfel încât pietonii sunt nevoiți să coboare pe carosabil și să fie cu ochii în patru la autoturismele aflate în trafic, țopăind, ca să se ferească, pe bucățelele de trotuar dintre mașini. Cu toate că nu există semne de oprire interzisă, adică ar putea parca la marginea străzii, șoferii au descoperit că, urcându-se pe trotuar, fac să încapă mult mai multe mașini, decât dacă le-ar pune una în spatele celeilalte. S-a creat deja o cutumă, iar șoferul care are puțină compasiune față de oamenii care merg pe jos, parcând, în consecință, lângă bordură, este corijat, îndată, de colegii săi „inițiați”. Așa a ajuns unul dintre acești indivizi să-mi scrie cu degetul în praful depus pe lunetă: „proasto, nu așa se parchează!” Inteligentule - îi răspund - doar pentru că polițiștii de la Rutieră nu au nicio reacție față de gestul tău mitocănesc și ilegal, simțindu-se, ca șoferi confruntați cu insuficiența locurilor de parcare, solidari cu tine, doar pentru că mașina ta e mare, grea și nu poate fi dată la o parte de acolo unde încurcă drumul, doar pentru că oamenii care merg pe jos sunt prea civilizați și nu iau în calcul posibilitatea de a-ți împărtăși, cu un vârf de cheie în vopseaua autoturismului, opiniile lor vizavi de invazia spațiului pietonal, doar pentru că tu nu dai dovadă de un minim bun simț, toate acestea nu înseamnă că ai dreptate și nu înseamnă că regulile de parcare s-au schimbat! Proliferarea mentalității de superioritate bazată pe mușchi (ca în comentariul lui Van la știrea despre viol) sau, în acest caz particular, pe rigiditatea și greutatea metalului este cauzată de lipsa de reacție a autorităților care trebuie să se ocupe cu impunerea regulilor și a legilor. Tot ceea ce nu este interzis este permis, iar polițiștii permit nesimțirea automobiliștilor, dar și disconfortul sau pericolele pe care le întâmpină pietonii. Poate că nu au văzut niciodată femei cu bebeluși în cărucioare care se confruntă, în sens propriu, pe carosabil, cu autoturismele ce le ocolesc in extremis, în acompaniament de înjurături… Poate că nu le pasă… Sau poate că așteaptă producerea unui accident grav ca să tragă la răspundere victima pentru a se fi aflat pe carosabil, în loc să folosească trotuarul!