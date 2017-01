Inspectorul pubelă

Unui edil gospodar îi stă bine în campania electorală cu foarfecele în mână, tăind panglici. Ba că inaugurează o școală sau o biserică, deschid un parc sau dau în folosință un drum nou, primarii profită din plin de asemenea momente pentru a le arăta votanților că au făcut ceva treabă în mandatul ce stă să se încheie. Dar ce se întâmplă când nu prea au la ce să taie panglica? E simplu și Mazăre a găsit soluția. Inspectează pubelele. Cât a fost ziua de mare, cu un cârd de ziariști și directori după el, primarul Mazăre a vizitat tomberoanele din oraș. Admirativ, se oprea în fața lor, mândru că a făcut mare lucru pentru Constanța. În patru ani de mandat, a reușit să îngrădească pubelele dintre blocuri. Nu pe toate. Doar o treime dintre platformele de gunoi se pot lăuda cu gard de jur împrejur. Chiar dacă nu respectă prevederile europene privind colectarea selectivă a deșeurilor. Însă e campanie electorală, iar momentul și marea împlinire edilitară nu puteau fi ratate. Și pentru că nu dădea frumos să spună că inaugurează platforme de gunoi, trepădușii de prin jurul primarului au găsit o altă titulatură evenimentului. „Dom' primar inspectează”, se lăuda un director. Așadar, ieri a fost jale printre gunoieri. Însuși primarul Mazăre i-a inspectat la obiectul muncii, să vadă și ochii lui de edil în ce stare se găsesc pubelele. Ideea e însă cu totul alta. Că a inaugurat sau că a inspectat pubele, puțin ne interesează. A fost o acțiune electorală, menită să atragă atenția asupra primarului. Ceea ce contează cu adevărat este seceta de proiecte și realizări ale edilului în acest mandat. Dacă, în urmă cu patru ani, alerga de zor să taie panglici la spitale, la telegondolă, se lăuda cu parc acvatic, se cocoța în palmieri, dădea drumul la fântâni sau se plimba cu Maz-urile scoase din țiplă, acum nu prea mai are cu ce se lăuda. Poate cu un mall în parcul Tăbăcăriei sau cu alte construcții private ridicate peste noapte în parcurile constănțene și pe spațiile verzi. Însă nici astea nu prea ar merge acum. Astea se inaugurează altfel, mai cu ștaif. Cert este că în patru ani de zile, edilul nu a construit nimic pentru constănțeni. Trei ani a plâns că este hărțuit politic, iar în ultimul an a dat iama în sacul cu promisiuni. Nimic concret. De aceea, acum nu are ce inaugura. Așa că inspectează pubelele. Mâine poate că vom număra alături de edil capacele de la canalizări sau vom citi apometrele de la subsolurile blocurilor. Nu contează, campanie să iasă.