Inamicul nr.1 al lui Mazăre

O să fie o campanie electorală mizerabilă, iar semnele se văd deja. Vă mai amintiți de panourile „otrăvite” de acum patru ani? Duțu a fost redus, în conștiința alegătorului, la definiția băsesciană de „maidanez politic”, iar Hașotti, la statutul de parlamentar care doarme. Echipa Mazăre aplică acum aceeași strategie de etichetare, iar ținta este cea percepută ca cel mai mare pericol pentru imaginea clanului: noua televiziune a Constanței. Panouri imense ne înștiințează că CTV este televiziunea liberalilor, o televiziune de partid. N-a fost absolut nicio problemă că, de ani de zile, Constanța a avut o unică televiziune, care ar putea prea bine primi complementul „de partid”, de vreme ce aparține pesediștilor. De ce ar fi acum de rău că a apărut o a doua? Nimeni nu se ascunde, nimeni nu dezminte că CTV ar aparține liberalilor, iar telespectatorii nu pot avea frustrări, de vreme ce pot alege din telecomandă ce mesaj politic ar vrea să primească. Marea problemă a lui Mazăre este că opozanții săi se îndreaptă ciopor către CTV, această televiziune fiind percepută mai degrabă ca anti-Mazăre decât pro-PNL. De fapt, poziția noului post este mult mai confortabilă decât cea a TV Neptun, căci se situează în opoziție cu administrația, așa cum trebuie să fie, în principiu, presa și cum nu au fost mereu liberalii în acești din urmă ani. Câinele de pază al democrației trebuie să pândească mișcările greșite ale celor care au puterea de a atenta la drepturile cetățenilor, nu să încerce să le justifice abuzurile. Iar telespectatorii simt asta, nemulțumirile și revoltele lor sunt alimentate de cele văzute la televizor, interactivitatea postului îi atrage să-și spună păsurile, ceea ce nu pot face în deplină libertate la TV Neptun. Prin natura sa, omul este înclinat să critice, să vadă mizeria, să combată răul, nu să se bucure la nesfârșit de cele câteva, atât de puține, lucruri bune care s-au făcut în oraș și care sunt, dealtfel, firești. De aici teama lui Mazăre și panourile anti-CTV din oraș. (Fac două precizări, pentru a anticipa înjurăturile de pe forum, generate, sunt sigură, de neînțelegeri: 1. Nu fac apologia CTV, am convingerea că apără unele interese, ca aproape toate organismele media din țara asta, ceea ce nu este neapărat rău, dar nu mi-aș face iluzii în cazul în care rolurile politice s-ar inversa; 2. Nu vreau să se interpreteze că acuz, ipocrit, jurnaliștii care își fac meseria în oricare dintre aceste două televiziuni - la una am și lucrat vreme de un an -, fiecare dintre ei are dreptul de a fi judecat separat, în funcție de felul în care decide să-și respecte codul deontologic, publicul și propria persoană.)