În sfârşit!

În sfârșit!

…a spus prefectul la sărbătoarea de lansare a noii televiziuni locale, CTV. În sfârșit va avea și el unde să apară și să-și spună părerea. Iar viceprimarul Gabi Stan, exponentul celeilalte tabere, a pesediștilor care au TV Neptunul ca televiziune de casă, i-a dat dreptate. Da, a zis el la microfon, bine că are și prefectul unde să apară, de acum. A fost spiritual, dar nu știu dacă a fost inspirat. Pentru că a recunoscut, implicit, că sunt personaje care nu au acces la televiziunea clanului Mazăre. Colegii de la CTV ar putea să speculeze declarația lui Stan, dar să se ferească de a cădea în extrema opusă. Pentru că nu se mai poate face presă partizană, în România zilelor noastre. O arată audiențele și tirajele. Dincolo de speculațiile inevitabile, lansate, în general, de cei implicați în fenomenul politic și nebăgați îndeajuns în seamă de o televiziune sau alta, se vede foarte clar că un post echidistant, cum pare a fi Realitatea TV, a concentrat atenția publicului mai mult decât altele de același fel. Oamenii s-au lămurit și simt orice abatere de la obiectivitate. Și nu confundați! Să fii în opoziție cu administrația este absolut normal din partea presei, mai ales în presa locală, pentru că jurnaliștii au rolul de a înfățișa publicului faptele, în adevărata lor lumină și de a scoate la suprafață dedesubturi și motivații la care omul de rând nu are acces. Este, însă, firesc să arăți toate opiniile, câtă vreme oamenii politici nu refuză să le exprime. Publicul trebuie lăsat să audă toate declarațiile pentru ca, apoi, să facă judecățile proprii. Chiar dacă CTV e televiziunea liberalilor, și toată lumea din Constanța știe asta, cheia succesului este prezentarea tuturor opiniilor. Lumea nu e proastă, va înțelege ce e de înțeles și va vedea realitatea din spatele gesturilor electorale care se vor înmulți din ce în ce mai mult de acum. Una peste alta, prefectul a avut mare dreptate, iar opinia generală vizavi de noua televiziune locală poate fi exprimată sintetic prin sintagma „În sfârșit!"