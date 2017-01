În puii lor

„Moartea a lovit năpraznic o familie din comuna ieșeană X“. „Cinci tineri și-au pierdut viața într-un groaznic accident pe DN Y“. „Un craiovean a dat de băut lângă coșciugul concubinei“. „30 de polițiști de la Rutieră sunt cercetați pentru înmatriculări false“. „O bătrână din satul Z este ținută în grajd de nepoți, legată cu lanțuri, bătută de trei ori pe zi și hrănită cu lături pentru că nu vrea să le lase casa moștenire“. Mai vreți? Nu trebuie decât să faceți ca mine: ascultați știrile ProTV de la 7 dimineața în vreme ce încălziți laptele pentru copii. În fiecare noapte, apocalipsa se abate peste țară, iar, în zori, cu ochii cârpiți de somn, corespondenții sunt gata să-ți servească cele mai macabre, cele mai insalubre detalii, numai bune să-ți stea cafeaua în gât. Nu știu ce au înțeles turmele de consilieri ce-și duc traiul pe lângă prezidențiabili, dar dacă ar fi vrut să ia pulsul vulgului ar fi trebuit să facă fișe cu știrile din buza zilei și cu alea de la ora 5, nu să-și spargă capul cu deontologii, analiștii, comentatorii sau cu domnu’ Gâdea. Poporul are o cu totul altă agendă decât oricare dintre principalii candidați. De fapt, poporul are cu totul alte preocupări decât oricare dintre politicieni. Prioritățile românului acoperă tot spectrul de nevoi gregare, imediate: burdihanul propriu, ghiozdanul odraslelor, cinzeaca de după serviciu, bătutul nevestei, călcarea vreunei babe pe trecere sau lângă („nu putem să mutăm mortu’ doi metri mai încolo, dom’ polițai? Hai, că nu rămân dator, oameni suntem!”), Taraf TV, Elodia și, pa-la-li-la!, Romeo Fantastick. Așa că, din nefericire, națiunea... țărișoara... norodul nu prea mai are chef de vot: are altă treabă, oricât s-ar screme Cațavencii și Trahanachii ăștia de pe la București să-l convingă. Personal, (cred că) o să ștampilez pe careva duminică. Dar în sictir, așa, în puii mei.