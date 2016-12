În Orăşelul adulţilor

În Orășelul adulților

240 de căsuțe pline cu alviță, sucuri, ceai, vin fiert, mii de Moși Crăciun, zeci de crăciunițe care împart bomboane, studenți cu torțe în mână, brad de 17 metri înălțime, cel mai mare tort din lume… Din păcate, aceste bucurii le sunt rezervate doar bucureștenilor… Am vrut să gust și eu din bucuria sărbătorilor care se apropie! Dar n-am rămas decât cu un gust amar. Același oraș cu umbre, fără lumini. Ultima speranță era orășelul copiilor. La intrarea în parc, tot ce-am putut sesiza au fost zeci de mașini ale poliției rutiere și ale poliției comunitare parcate în fața statuii Libertății. Reprezentanții primăriei țin morțiș ca, an de an, orășelul copiilor să fie amenajat în același loc. La fel și anul acesta. Nu contează că fântânile arteziene din el sunt în plin proces de tencuire. Dovadă stă banda de protecție care înconjoară fiecare lucrare. Am reușit să ne strecurăm printre șantierele de lucrări și am dat piept în piept cu oferta Orășelului copiilor. Aceleași maghernițe care an de an străjuiesc aleile parcului, aceleași mici nimicuri care se vând la prețuri de speculă, aceleași manele, aceleași jocuri an de an, aceeași balerină care își face datoria de aproape două decenii, același carusel… Doar prețurile sunt ceva mai mari. La fel și pozarii, care pe timpul iernii se costumează în Moș Crăciun. Vata pe băț, merele glazurate și mașinuțele. Cam atât le-a rămas celor mici. Spectacolul oferit, seară de seară, de organizatori, nu este pentru vârsta micuților. Smiley era prea „ocupat cu gura”, iar DJ Project a cântat dezamăgirile în dragoste ale tinerilor. Dovadă că această muzică le este adresată sunt perechile de tineri înlănțuite care, seară de seară, gustă muzica trupelor aduse de organizatori. Doar focul de artificii ne-a adus aminte că este iarnă, că trebuie să vină Moș Crăciun. Pentru câteva minute, am fost, cu toții, copii. Din păcate, după ce ultima stea s-a stins, Constanța a redevenit același oraș cu umbre. Fără lumini.