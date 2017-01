În căutarea lui Robinson Crusoe

Copilăria mea are gustul ciocolatei albe cu migdale, gust pe care nu l-am mai întâlnit niciodată la varietatea de sortimente de pe piață și mirosul cărților vechi pe care le citeam din biblioteca nașilor și a vecinilor mei. Rar găseai câte o carte în librărie, printre omagiile lui Ceaușescu. Și dacă era o carte bunicică se vindea la pachet cu realizările mărețe ale socialismului. Toate se dădeau pe sub mână. Îmi amintesc cum mama trata cu o vânzătoare de la librărie să-i dea o carte bună pentru că fratele meu se ducea la un „ceai“. Așa m-am făcut și eu cu un volum de versuri al lui Adrian Păunescu. La vedere se vindeau doar ode, nu și poeziile de dragoste ale poetului. Cine a mai dăruit o carte? Există vreun părinte care i-a cerut în dar lu’ Moșu o carte cu povești pentru cel mic? Nu v-ați gândit, așa-i? În tolba lui Moș Nicolae nu mai este loc de cărți. Locul lor a fost luat de jucării periculoase. A devenit desuet gestul de a oferi o carte. Am simțit-o pe propria piele, atunci când am oferit în dar o carte. Mama copilului se aștepta la cu totul altceva. Am prieteni care și-au urcat cărțile în pod, întrucât volumele de versuri nu se mai integrau în mobila ultra modernă. Umpleau de praf și de vechi livingul…. Puțini copii mai adorm cu o carte în mână. Puțini copii mai trăiesc aventurile lui Jules Verne, mai caută mormântul lui Ovidiu alături de cireșari, mai trăiesc emoțiile „fetei în alb“ la castel, mai cuceresc ținuturile lui Winnetou sau învață să supraviețuiască pe o insulă pustie alături de Robinson Crusoe. Acum se poartă bătăliile pe Internet. Cum să ia copilul o carte în mână, când niciodată părintele nu s-a aplecat asupra unui volum? Nevoia copilului e aceeași. Și copilăria lui visează la eroi, la feți frumoși și la ilene cosînzene, chiar dacă acum li se zice Batman sau Barbie. Nu vă mulțumiți să îi aduceți un CD. Dați-i o carte în mână. Citiți-i, cât este mic, o poveste, iar apoi lăsați-l pe el să descopere aventura cititului. Nu-i „furați“ cele mai frumoase amintiri ale copilăriei.