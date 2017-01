IMM-urile constănţene fac afaceri cu ciocu’ mic

IMM-urile constănțene fac afaceri cu ciocu’ mic

Nu sunt un fan al sindicaliștilor. Cei care ies în față reprezintă, de cele mai multe ori, segmente ale economiei în care nu m-ar primi nimeni, niciodată. Și totuși, munca fizică, în condiții grele și cu o remunerație de multe ori simbolică îi inspiră pe acei oameni să lupte uneori pentru ceva mai bun. Ei sunt clasa „de jos” a economiei și se comportă ca atare. În schimb, în clasa de mijloc a economiei, până și protestele sunt mediocre. IMM-urile, cărora însăși denumirea le demonstrează statusul, au venituri medii, număr mediu spre mic de angajați, semi-beneficii și o grămadă de pro-bleme. Pe care însă niciun pa-tronat nu pare în stare să rezolve. În prezent, prioritatea tuturor managerilor este realizarea unui proiect, de orice fel, care să poate fi sprijinit financiar de stat sau de Uniunea Europeană. Să ajungi la niște fonduri nerambursabile este însă destul de greu. În primul rând, proiectele de la care pornește totul trebuie să fie perfecte. Și aici ar fi nevoie de firme de consultanță, care să ajute. „La nivel național, ducem lipsă de circa 5.000 – 6.000 de specialiști. Sunt în curs de pregătire vreo 1.500 – 1.600, dar nu este suficient. În plus, multe din firmele de consultanță care activează pe piață sunt de-a dreptul incompetente”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Con-stanța. Acțiuni concrete de remediere a situației nu vezi pe nicăieri. Nimeni nu pune presiune pe nimeni, nu este niciun oficial responsabil cu învățământul și pregătirea profesională înjurat și trimis acasă. Toată lumea tace. Se prea poate însă că problemele de interes național să fie prea mult pentru IMM-urile pricăjite și dezorganizate de la malul mării. Cu toate acestea, nici măcar probleme locale nu sunt rezolvate. Frica guvernează în continuare traseul în afaceri al managerilor constănțeni. Chiar dacă văd ce nu merge și se lovesc de multe probleme, nu îndrăznește nimeni să comenteze. Toți preferă să rămână în anonimat, ca niște angrenaje imobile dintr-un mare mecanism imposibil de stopat. „Dacă îndrăznim să crucificăm în public stupiditatea și inutilitatea taxei de liniște, riscăm să nu mai primim în veci o autorizație de construcție. Dacă ne gândim să criticăm faptul că angajații primăriei nu sunt în stare să pună o ștampilă pe un aviz, întârziindu-ne în drumul spre o finanțare, riscăm să nu mai câștigăm nicio licitație publică”, spune managerul unui IMM local din domeniul IT. No comment. În situația de față sunt mulți patroni constănțeni. Dar ei nu ies în stradă, nu pichetează și nu se murdăresc pe mâini pentru un mediu de afaceri mai bun. În tot acest timp, organizațiile patronale fie s-au retras elegant din luptă, fie continuă să se lamenteze fără nicio finalitate, prezentând cu sterilitate același dificultăți clasice ale IMM-urilor, cum este deja generica lipsă de implicare a autorităților. În concluzie, la un an de la inte-grare, nu s-a schimbat mai nimic, poate doar datele din calendar.Nu sunt un fan al sindicaliștilor. Cei care ies în față reprezintă, de cele mai multe ori, segmente ale economiei în care nu m-ar primi nimeni, niciodată. Și totuși, munca fizică, în condiții grele și cu o remunerație de multe ori simbolică îi inspiră pe acei oameni să lupte uneori pentru ceva mai bun. Ei sunt clasa „de jos” a economiei și se comportă ca atare. În schimb, în clasa de mijloc a economiei, până și protestele sunt mediocre. IMM-urile, cărora însăși denumirea le demonstrează statusul, au venituri medii, număr mediu spre mic de angajați, semi-beneficii și o grămadă de pro-bleme. Pe care însă niciun pa-tronat nu pare în stare să rezolve. În prezent, prioritatea tuturor managerilor este realizarea unui proiect, de orice fel, care să poate fi sprijinit financiar de stat sau de Uniunea Europeană. Să ajungi la niște fonduri nerambursabile este însă destul de greu. În primul rând, proiectele de la care pornește totul trebuie să fie perfecte. Și aici ar fi nevoie de firme de consultanță, care să ajute. „La nivel național, ducem lipsă de circa 5.000 – 6.000 de specialiști. Sunt în curs de pregătire vreo 1.500 – 1.600, dar nu este suficient. În plus, multe din firmele de consultanță care activează pe piață sunt de-a dreptul incompetente”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Con-stanța. Acțiuni concrete de remediere a situației nu vezi pe nicăieri. Nimeni nu pune presiune pe nimeni, nu este niciun oficial responsabil cu învățământul și pregătirea profesională înjurat și trimis acasă. Toată lumea tace. Se prea poate însă că problemele de interes național să fie prea mult pentru IMM-urile pricăjite și dezorganizate de la malul mării. Cu toate acestea, nici măcar probleme locale nu sunt rezolvate. Frica guvernează în continuare traseul în afaceri al managerilor constănțeni. Chiar dacă văd ce nu merge și se lovesc de multe probleme, nu îndrăznește nimeni să comenteze. Toți preferă să rămână în anonimat, ca niște angrenaje imobile dintr-un mare mecanism imposibil de stopat. „Dacă îndrăznim să crucificăm în public stupiditatea și inutilitatea taxei de liniște, riscăm să nu mai primim în veci o autorizație de construcție. Dacă ne gândim să criticăm faptul că angajații primăriei nu sunt în stare să pună o ștampilă pe un aviz, întârziindu-ne în drumul spre o finanțare, riscăm să nu mai câștigăm nicio licitație publică”, spune managerul unui IMM local din domeniul IT. No comment. În situația de față sunt mulți patroni constănțeni. Dar ei nu ies în stradă, nu pichetează și nu se murdăresc pe mâini pentru un mediu de afaceri mai bun. În tot acest timp, organizațiile patronale fie s-au retras elegant din luptă, fie continuă să se lamenteze fără nicio finalitate, prezentând cu sterilitate același dificultăți clasice ale IMM-urilor, cum este deja generica lipsă de implicare a autorităților. În concluzie, la un an de la inte-grare, nu s-a schimbat mai nimic, poate doar datele din calendar.