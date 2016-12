Şi prostănac, şi mincinos!

Și prostănac, și mincinos!

Dezbaterea de aseară a fost, pentru cine a stat să asculte, extrem de lămuritoare. Din două puncte de vedere: acela al competenței pe care cei doi candidați o pot oferi în funcția pe care o vizează și acela al bunei credințe față de poporul român în slujba căruia își doresc să se pună. La capitolul competență, lui Mircea Geoană nu i-aș da nici măcar o notă de trecere, el dovedind ignoranță și urechism în multe subiecte abordate, un fel de plafonare în domeniul pe care se presupune că îl stăpânește foarte bine, acela al diplomației, și cantonarea într-un discurs arid și lipsit total de ima-ginație, care părea învățat pe de rost. A făcut foarte multe greșeli și a rămas fără replică în fața multor întrebări importante. Este, așa cum am mai spus, o marionetă fără nicio idee originală, sprijinindu-se aproape exclusiv pe imaginea altor persoane, de unde și strategia electorală care îl include pe Iohannis ca element sine qua non. Personajul colectiv Geoană s-a constituit aseară și din simboluri naționale, ca Ilie Năstase și Maia Morgenstern (care, până la final au și dispărut din audiență), dar nu a convins deloc. Traian Băsescu, în schimb, a dovedit că a progresat incredibil în timpul acestui mandat și că este președintele care a refuzat rolul de momâie și și-a asumat responsabilitatea pentru multe probleme importante ale românilor. Iar întrebarea cretină și previzibilă a lui Geoană - aceea cu „ce-ai făcut în ultimii cinci ani?” - i-a dat prilejul să arate că are, într-adevăr, niște realizări la activ, în condiții de criză economică mondială. În ceea ce privește buna credință, Mircea Geoană s-a compromis definitiv, atât prin vizita nocturnă recunoscută la domiciliul mogulului Vântu, cât și prin faptul că a pretins, insultând inteligența auditoriului, că habar n-avea de arestarea lui Nicolae Popa (complicele lui Vântu în afacerea FNI) la Jakarta. Asta în condițiile în care niciun staff de campanie nu poate trece cu vederea un eveniment atât de important petrecut exact înaintea unei confruntări decisive. Ba mai apăruse și informația cu Geoană ieșind de la domiciliul lui Vântu. Și, după ce recunoaște că a răspuns la chemarea mogulului în miez de noapte, candidatul Mircea Geoană jură pe Biblie că nu a promis nimănui avantaje în cazul în care ar deveni președinte. Incalificabil… Chiar în timp ce scriu, îl aud pe Vântu declarând că este foarte bun prieten cu Mircea Geoană, ceea ce-l face pe acesta din urmă mincinosul mincinoșilor, căci abia a declarat într-un interviu că s-a întâlnit doar de două-trei ori cu SOV și-l consideră malefic. Iar în cadrul dezbaterii spusese că s-a dus la Vântu în vizită pentru a îmblânzi impactul calificativului „malefic” pe care i-l atașase. Acum, mogulul zice că s-au relaxat împreună (cum oare????) în noaptea de miercuri spre joi. Foooarte amuzant! Jurământul lui Traian Băsescu a ridicat și el probleme, dar de cu totul altă natură. Președintele a preferat să nuanțeze jurământul impus de moderator, spunând că nu a lovit copilul cu pumnul în plex și cu pumnul în față. Rămâne varianta împingerii cu mâna a copilului, mult mai plauzibilă în context. Este foarte probabil ca Băsescu să fi adaptat textul tocmai pentru a nu jura strâmb, ceea ce, până la urmă, este în regulă. Concluzia este foarte clară și numai orbii ar putea-o ignora: Băsescu și-a arătat competența și pare că nu a mințit. Geoană și-a arătat incompetența, a mințit și suntem aproape siguri că a și jurat mincinos cu mâna pe Biblie. Alegeți!