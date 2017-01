Guvernarea lui Ogică şi Ciumac

Guvernarea lui Ogică și Ciumac

Dacă ar pune mână de la mână Ogică, Alina Plugaru, Magda Ciumac, eleva-porno, Cioacă, Tolea și alții de teapa lor, bineînțeles în frunte cu Dan Diaconescu, și și-ar face partid, să vezi atunci prezență la vot și răsturnări la guvernare. La câtă popularitate și mediatizare se investesc în fundul acestor personaje, cu siguranță că rezultatele votului vor fi direct proporționale cu faima lor. Nu trece o zi fără ca cel puțin două, trei tabloide, din păcate cu cele mai multe de exemplare vândute pe piață, să deschidă pagina întâi cu eleva porno și partenerul ei, ofe-rind publicului larg, major sau minor, ce poziții și propoziții au mai învățat. Sau cu Alina Plugaru, de asemenea starletă, în diferite ipostaze, însă neapărat cu păsărica la vedere. După amiaza și seara, până în noapte târziu, îi putem admira, la cele mai multe canale TV, pe Ogică, Tolea și Magda Ciumac, cu telenovela răpirii, pe Cioacă cel care a teleportat-o pe Elodia cine știe la câți metri sub pământ, pe Laura Andreșan cum face sex cu femei. Cam aceasta este oferta TV pentru români, care este adaptată perfect cererii de piață. Dacă la început doar OTV, Cancan și Libertatea ne intoxicau cu astfel de materiale, în prezent, există o tendință de „prostituare” generalizată pe mai toate canalele. Primii care au făcut pactul cu diavolul de dragul audienței au fost Nașu’ (Radu Moraru) și Mădălin Ionescu, care îl copiază la detaliu pe deschizătorul de drumuri Dan Diaconescu. Așa au ajuns fetele de liceu să o privească pe colega lor actriță porno cu o nemăsurată admirație deoarece este faimoasă și face bani ușor. Iar exemplele pot continua. Astfel, un partid cu asemenea membri de marcă ar avea mari șanse de reușită. Și atunci să vezi numiri. Cu siguranță, pe Cioacă o să-l propună la ministerul de Interne deoarece este polițist și cunoaște foarte bine sistemul. El va păstra automat un post de secretar de stat la Evidența Populației pentru soția sa, Elodia, dispărută de doi ani. La apărare s-ar putea merge pe varianta Anatolie Ciumac (Tolea), luptător de K1, fost militar în armata Cecenă, în timp ce la finanțe va fi propus Stelian Ogică, deoarece se pricepe la bani, mai ales cei câștigați prin fraudă de la Loterie. La Cultură, cea mai indicată ar fi Elena Băsescu, în timp ce Educația ar putea încăpea cu succes maxim pe mâna Alexandrei, sau Lilly Star după numele ei de scenă, cunoscută și sub pseudonimul „eleva porno”. Are foarte multe calități care o recomandă, fiind olimpică la bilogie și maratonistă la anatomie. Iar în fruntea acestui Guvern, nimeni nu ar putea fi mai indicat decât Dan Diaconescu, cel care a pus din greu umărul la formarea profesională a celor enumerați mai sus. Aaaa, era să uit de Sexy brăileanca, proaspăt intrată în viața publică. Ea ar trebui să ocupe un post pe dezvoltare regională, deoarece își poartă cu mândrie, în numele de scenă, locul de baștină. Automat, OTV va lua locul TVR și se va transforma în televiziune publică de stat. În acest condiții, ședințele de Guvern s-ar ține numai cu perdele trase și ar fi interzise minorilor sub 18 ani.