„Golanilor”, ieşiţi la vot!

„Golanilor”, ieșiți la vot!

Nu le este de ajuns majoritatea dobândită în alegerile locale, ei vor unanimitate. Vor să reducă opoziția la neputință și tăcere totală. Nu contează că și consilierii opoziției au fost aleși de cetățeni ai Constanței, aceia sunt alegători de mâna a doua, de vreme ce nu au mizat pe câștigători. După ce și-au făcut damblaua de a nu valida (fără motiv, doar pentru că „n-a vrut mușchii lor”) câțiva consilieri municipali și județeni, pesediștii sunt consecvenți în această direcție, băgându-l la înaintare pe Dănuț „Iepuraș” Moisoiu, omul lor, de curând exclus din PD-L. Chiar dacă nu mai poate spera că va ocupa în continuare scaunul de consilier municipal ce i s-a lipit de fund încă din 1992, căci nu se mai bucură de sprijinul nimănui de la Centru, Moisoiu își continuă lupta în justiție. Amânările și strămutările au ca singur scop acela de a-i ține departe de posturile câștigate prin alegeri pe șefii PD-L Constanța, avocatul Popescu fiind, de această dată, bătut cu propriile arme, pe propriul teren… Ghidonat de prietenul Mazăre și de prietenul Constantinescu, care au învățat de la avocați scump plătiți (și nu întotdeauna din bani privați) căile întortocheate ale justiției românești, „Iepuraș” va produce pierderi maxime partidului sub a cărui aripă și-a promovat afacerile și interesele în ultimii opt ani. Așa funcționează clanul Mazăre, nu suportă opoziția. Și nu îi este de ajuns Constanța, vrea să-și extindă influența nefastă în toată țara. Rețeta lor, care cuprinde mult tupeu, perseverență diabolică, demagogie ieftină și pomeni asemenea, o echipă sudată - prin interese comune, prin servicii și contraservicii măsurate în bani, afaceri și bunuri imobiliare mai mult sau mai puțin curate, prin frica și coalizarea fără fisură în fața inamicului comun -, este recunoscută și apreciată de conducerea PSD. Radu Mazăre a decis să iasă pe scena mare a partidului, lansându-se ca adversar de serviciu al președintelui Băsescu, și nu m-ar mira ca renumele primărașului cel viteaz de la malul mării să fie folosit de partid în cursa prezidențială. Adrian Năstase mi se pare o variantă penibilă de candidat, mai ales după ce l-am auzit milogindu-se de colegii deputați să nu aprobe urmărirea lui penală, iar avansarea acestui nume (și nu al necompromisului Cristian Diaconescu, de exemplu) ar putea fi o cacealma care pregătește surpriza. După modelul cursei pentru primăria capitalei, pesediștii ar putea merge pe două variante câștigătoare: independentul Oprescu și outsiderul Mazăre. Acesta din urmă vine cu succesul de la Constanța, cu acreditarea ca inamic al lui Băsescu și cu „farmecul interlop” gustat de babe impresionabile, tineri creduli și băiețași de cartier care-l admiră pentru cât e de „jmecher”. Și cum ar putea refuza Radu, la o adică, oportunitatea de a intra în istorie și a călca pe urmele idolului său Ion Iliescu? J Mai ales că excursiile în Venezuela și discursul înălțător al lui Hugo Chavez, de care s-a declarat impresionat, i-au oferit, probabil, idei pentru upgradarea ideilor antemergătorului său în ale președinției… Nu pot decât să constat că am ajuns foarte rău dacă alde Mazăre și Nicușor au ajuns să aspire la conducerea țării. Trebuie să ne amintim că succesul lor - bazat pe promisiuni la patru ani o dată, pe lipsa de adversari cu anvergură și pe prea obișnuitul gând „au furat, dar au făcut și pentru noi câte ceva” - este lipsit de substanță. Guvernarea lor la Constanța este lipsită de viziune pentru viitor, bazată pe acumularea puterii în cât mai puține mâini și, așa cum am arătat mai sus, pe distrugerea opoziției. Extrapolarea la nivelul întregii țări a acestui tip de gândire, poate combinat cu ceva din ideile dictatorilor sud americani admirați de Mazăre, ar putea însemna o ultimă răzbunare a bunicuței. Așa că, „măi animalelor” și „golanilor”, poate ar fi bine să începeți să ieșiți la vot!