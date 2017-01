Fumători de MAZ-uri fără filtru

Este foarte bine ca, în momentul în care se întâmplă o nenorocire, să fie căutate cauzele adânci. Ca, de exemplu, în cazul autoturismului găurit de o bucată de fier desprinsă din șina de tramvai. Mergând pe firul problemei, cauza primă ar fi aceea că exista o șină. Am putea să ne oprim aici și să întrebăm de ce există acea șină, din moment ce tramvaiul 100 nu mai circulă pe Lăpușneanu. Și apoi să aruncăm cu ce ne vine la gură în consilierii municipali ai Alianței, care nu au vrut să-i facă pe plac primarului și să aprobe scoaterea căii de rulare a dispărutului tramvai 100. Dar mai corect ar fi să urmăm firul logic și să ne întrebăm de ce nu mai circulă tramvaie și de ce consilierii nu au aprobat desființarea șinelor metalice. La prima întrebare, răspunsul este MAZ. Da, autobuzele Maz, foarte avantajoase (pe multe planuri) din punctul de vedere al administrației locale, au scos de pe șine tramvaiele foarte scumpe. Nu mai dăm bani pe vehiculele costisitoare, dar înghițim fumul gros și negru emanat prin țevile de eșapament ale mai ieftinelor autobuze din Belarus. La urma urmelor, o altă administrație locală ar putea găsi bani pentru tramvaie (doar n-or fi mai scumpe decât orășelul plutitor), însă pentru aerul și plămânii constănțenilor nu sunt bani să poată fi curățate. Deocamdată, actuala conducere se preocupă să ne sufoce pe banii noștri. Iar dacă nu murim de fumul de la Maz-uri, poate murim de la o șină de tramvai care străpunge podeaua mașinii… Dar, până la urmă, tot trebuie să murim de ceva, așa spun fumătorii de trabucuri…