Fraţii Vasea se ascund după fustele iubitelor

Frații Vasea se ascund după fustele iubitelor

De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Așa că nici eu nu mă puteam ridica cu cine știe ce pretenții de la soțiile sau iubitele fraților Vasea după ce am scris în mai multe rânduri despre procesul penal ce îi are ca protagoniști pe acești indivizi, cunoscuți ca fiind membri ai lumii interlope și despre afacerile necurate pe care le aveau cu clanul Mazăre - Constantinescu. De nenumărate ori am ignorat comportamentul și limbajul împrumutat de la „fetele“ de pe variantă pe care-l foloseau marile „doamne“ Vasea, atunci când mă vedeau la instanță. De altfel, ce pretenții aș fi putut avea de la niște persoane care habar nu au ce înseamnă minimum de respect și educație și care, probabil, au frecventat școlile mai mult în pauze. Cum adevărul pare să supere cel mai tare și cum prezența presei este mai mult decât incomodă atunci când vine vorba despre reglările de conturi dintre bande, „doamnele“ Vasea s-au gândit că e cazul să pună la punct ziariști care-și permit să scrie despre apropiații lor și despre cum se încerca mușamalizarea procesului. Așa că au preluat ele „ștafeta“ și nu se sfiesc să arate că cine se aseamănă se adună, în timp ce frații Vasea par a se ascunde după fustele lor. Mai la fiecare termen de judecată, „mirobolantele“ scuipă printre dinți fel de fel de injurii, după bunul lor plac și fără nicio reținere, apreciind că în acest mod m-ar putea intimida și determina să nu mai scriu despre procesul în cauză. Ce or fi „gândit“ marile „doamne“ Vasea? Dacă iubiții lor au reușit cu succes ani de zile să facă dreptatea cu pumnii, ele de ce nu ar încerca? Zilele trecute, când coboram scările în Palatul de Justiție, am avut parte de o confruntare umăr la umăr cu minunata blondă Vasea, care a dorit să arate în ce cercuri se învârte și cum stau lucrurile dacă nu te supui unor reguli de cartier. Însoțită fiind de cinci „dulapuri“, femeia însărcinată nu a ezitat să se împingă în mine pe scările instanței, punctând încă odată cât e de „importantă“. Ea, până nu demult, victimă a abuzurilor comise de oamenii legii, ea, care susținea că a pierdut o sarcină ca urmare a arestării și nedreptății la care fusese supus iubitul ei, s-a pretat la un asemenea gest. Aș minți dacă aș spune că nu i-am răspuns pe măsură și că nu m-am coborât la nivelul ei de gândire, dar asta doar pentru simplul fapt că nu pot să accept acest mod de intimidare, care demonstrează cu certitudine cam cum își fac dreptate frații Vasea și apropiații lor atunci când lumea nu „joacă“ după cum „cântă“ ei. Sunt mai mult decât infantile astfel de comportamente și, dacă „doamnele” nu pot realiza, le spunem noi că nu le aduc decât deservicii și prejudicii de imagine și mai mari unor indivizi asupra cărora planează fel de fel de suspiciuni și care pretind că sunt oameni de afaceri, buni creștini și care cereau, prin avocații lor, în urmă cu aproape un an, să li se respecte prezumția de nevinovăție și dreptul la viață privată, să nu li se aducă atingere moralei și demnității lor. Am mai spus-o, nu m-a preocupat niciodată ce fel de interese ascund aceste bande rivale, până în momentul în care reglările lor de conturi nu au devenit obiectul unor dosare penale și până când numele unor șefi ai administrației publice nu au fost implicate în scandalurile de stradă. Niciun minut nu m-am gândit să-mi încarc memoria cu astfel de povești legate de presupuși sau reali mafioți. Doar că am convingerea că trebuie să le arătăm și acestor indivizi și individe că trăim într-o societate civilizată, că nu ne aflăm în junglă ca să asistăm neputincioși la astfel de măceluri și răbufniri publice și că, indiferent de banii pe care îi avem în buzunare sau de pachetele de mușchi pe care le etalăm, mai devreme sau mai târziu, trebuie să plătim pentru faptele noastre.