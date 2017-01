Fără permis şi fără mâini

Fără permis și fără mâini

Știrea week-end-ului care a trecut a fost aceea cu șoferul de BMW care s-a ales cu dosar penal, fiind depistat în trafic fără permis, abțiguit și fără… mâini. Nu că ar fi fost prins când nu ținea mâinile pe volan, ci pur și simplu, omul are ambele mâini amputate. Întâmplarea semănă izbitor cu bancurile sinistre despre Bulă și Alinuța sau cu scene din filmele lui Kusturica și este definitorie pentru spațiul balcanic. Așa ceva nu ar fi posibil în occident. Cum, în occident, nu poate exista o autostradă dotată cu panouri de avertizare și telefoane de urgență care, însă, nu funcționează; nu se găsesc tabere de copii cu „avize provizorii” de funcționare sau chiar de tot fără ele; este imposibil să te muște vreo vietate și să ți se spună că antidot nu există decât în… America; este imposibil să ai nevoie de un medicament care să dispară, brusc, de pe piață, fără a avea vreun corespondent, pentru că Agenția Națională din domeniu „a uitat” să reînnoiască un aviz; este de neconceput să nu poți dormi la tine în casă pentru că la restaurantul de vizavi se petrece un botez țigănesc. Și enumerarea conține doar întâmplări petrecute în ultima vreme, însă realitatea ne oferă tuturor, zi de zi, exemple care se acumulează în experiența colectivă ce ne definește. Doar aici, în patria absurdului, prosperă aceia care nu respectă reguli și legi, de fapt adevărații „vizionari ai neamului”, cei care au înțeles că la noi albul e negru și au decis să se conformeze, cu sfințenie, paradoxului românesc care „bate” legile „europene”. Neobișnuit este că șoferul de banc a fost depistat și sancționat. Dar, până la urmă, ne liniștim când aflăm că i s-a făcut dosar penal numai pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, neexistând vreun articol de lege care să-i sancționeze pe șoferii fără mâini…Știrea week-end-ului care a trecut a fost aceea cu șoferul de BMW care s-a ales cu dosar penal, fiind depistat în trafic fără permis, abțiguit și fără… mâini. Nu că ar fi fost prins când nu ținea mâinile pe volan, ci pur și simplu, omul are ambele mâini amputate. Întâmplarea semănă izbitor cu bancurile sinistre despre Bulă și Alinuța sau cu scene din filmele lui Kusturica și este definitorie pentru spațiul balcanic. Așa ceva nu ar fi posibil în occident. Cum, în occident, nu poate exista o autostradă dotată cu panouri de avertizare și telefoane de urgență care, însă, nu funcționează; nu se găsesc tabere de copii cu „avize provizorii” de funcționare sau chiar de tot fără ele; este imposibil să te muște vreo vietate și să ți se spună că antidot nu există decât în… America; este imposibil să ai nevoie de un medicament care să dispară, brusc, de pe piață, fără a avea vreun corespondent, pentru că Agenția Națională din domeniu „a uitat” să reînnoiască un aviz; este de neconceput să nu poți dormi la tine în casă pentru că la restaurantul de vizavi se petrece un botez țigănesc. Și enumerarea conține doar întâmplări petrecute în ultima vreme, însă realitatea ne oferă tuturor, zi de zi, exemple care se acumulează în experiența colectivă ce ne definește. Doar aici, în patria absurdului, prosperă aceia care nu respectă reguli și legi, de fapt adevărații „vizionari ai neamului”, cei care au înțeles că la noi albul e negru și au decis să se conformeze, cu sfințenie, paradoxului românesc care „bate” legile „europene”. Neobișnuit este că șoferul de banc a fost depistat și sancționat. Dar, până la urmă, ne liniștim când aflăm că i s-a făcut dosar penal numai pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, neexistând vreun articol de lege care să-i sancționeze pe șoferii fără mâini…