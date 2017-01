Faliţi fără îngropăciune (Trailer)

Faliți fără îngropăciune (Trailer)

Narator (vocea lui Don LaFontaine*): Într-o țară în care corupția și incompetența au virusat cele mai înalte foruri de conducere, hazardul guvernează fiecare decizie. Haosul domnește pe străzi, în mintea politicienilor, în afacerile oamenilor. Când nu știi cine te conduce… Căpitanul B. ( voce bolnăvicioasă, accent irlandez): Presa să iasă afară, altfel nu mai sunt sincere discuțiile! Băieți și fete, premierul de astăzi va fi Liviu, pe care îl vor oamenii și, cel mai important, pe care nu îl vreți voi. Mâine vom alege pe altcineva, yeh? Narator: Când finanțările dispar… Delegatul FMI (accent italian): No știu ce aveți voi de gând sa faceți, dar pana nu va bagați mințile în cap nu mai primiți niciun euro! Narator: Când statisticienii creează panică în laborator… „Specialist” al unei bănci comerciale oarecare (accent franțuzesc): Oui oui, le criza politică afectează mediul de afaceri, pentru că pas que le investitorii nu mai vin cu banii într-o țară ambramburită. Criza va continua în 2010, piața nu își revine prea curând, oui oui! Eu doar ce am terminat facultatea de inginerie mecanică și sunt extrem de entuziast, nu prea știu ce vorbesc, dar sunt sincer! Narator: Când tragedia devine realitate… Don Isărescu (interpretat de Marlon Brando): Am revizuit inflația, va fi mai mare, la limită. Vremuri grele, vremuri grele. Statul este cel mai mare datornic la bănci, de aceea nu sunt bani pentru creditarea firmelor. (Pauză teatrală) Vă facem o ofertă pe care n-o puteți refuza – falimentați de voie sau de nevoie. Narator: Din nou… Ministrul Finanțelor (interpretat de Moromete): N-avem bani, dar nu vrem să știți asta. Nici pentru subvenții, nici pentru garantare, nici pentru co-finanțare. Narator: Și din nou… Ministrul Finanțelor, dubla 2: Nu, chiar n-avem bani! Serios. Narator: În această iarnă, de la producătorii blockbusterului „Romania, Land of No Choice”, vine o aventură infernală, care îți va decima odată pentru totdeauna încrederea în democrație și în clasa politică. Când falimentul bate la ușă, când fondurile structurale se îneacă în birocrație, când nu mai ai de ales, când n-ai cu cine vota… Scenă cu un om de afaceri care fuge în slow motion. Se aud bătăile unei inimi și un cântec religios interpretat de Gigi. Narator: Singura soluție este fuga. VEI ALERGA, dacă vrei să trăiești! Scena exodului – mii de persoane fug din România, în timp ce clasa politică privește cu tristețe de la ferestre. Pe marile ecrane, din 22 noiembrie 2009 * Don LaFontaine este vocea din spatele celor mai multe trailere pentru filmele hollywoodiene. A fost supranumit „Vocea lui Dumnezeu”, pentru tonul său grav, apocaliptic. Expresiile folosite cel mai des – „In a world” și „This summer”.