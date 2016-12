Există Românie dincolo de Republica Mazăre

PSD a flămânzit de tot. Patru ani de stat pe bară i-au adus pe social-democrați la disperare. De aici și hotărârea cu care au abordat această campanie electorală. Mazăre și ai săi au constatat, cu patru ani în urmă, că farmecul primarului ales n-a fost de ajuns pentru a câștiga și parlamentarele pe Constanța. N-a fost de ajuns nici sloganul prin care cereau guvern PSD pentru a putea înfăptui programele locale. Constănțenii au votat masiv cu alianța de centru - dreapta. Acum echipa Mazăre a hotărât să nu precupețească nici un efort pentru a lua un scor bun la Constanța și a oferi voturi multe lui Geoană, sperând să aibă miniștri într-un improbabil guvern al PSD. Iată de ce ne zâmbește Mazăre de pe toate microbuzele, arătându-ne cu mâna ce apreciază el mai mult în viață - gestul prin care sugerează bani pare, totuși, să ceară, nu să dea, dar nu e o surpriză, căci suntem la curent cu obiceiurile clanului. Dacă cineva ar calcula, la prețul pieței, fondurile pe care PSD Constanța ar fi trebuit să le investească în campanie pentru toate reclamele ce ne asediază din toate părțile, ar ajunge la prețuri astronomice. Noroc că oamenii la Constanța sunt foarte săritori și le oferă, care mai de care, suporturi pentru minunatele lor afișe de campanie. Altfel de ce am vedea autocare de la diverse firme transportatoare private purtându-i, mândre, pe Nicușor și Răducu, chiar dacă ei, de fapt, nu candidează, ci doar „garantează”. Eu nu cred că patronii acestor firme au fost amenințați sau intimidați pentru a face favoarea asta PSD-ului. Nu aș putea bănui că, știind cine are puterea de decizie la împărțeala traseelor de transport din județ, s-ar lăsa înduplecați să pună mașinile la dispoziția campaniei PSD. La fel cum nu cred nici gurile rele care spun că Mazăre le-ar fi băgat sula-n coaste constructorilor din Constanța pentru a face oferte pentru locuințele lui ieftine. Nu cred, în ciuda faptului că am văzut cum pesediștii din Consiliul Local Municipal au respins un PUZ (plan urbanistic zonal) pentru o construcție din simplul motiv că arhitectul proiectului respectiv refuzase să-i ajute în lucrarea lor „de suflet”, piatra de temelie a campaniei electorale. Deci pur și simplu nu cred că agenții economici din Constanța se simt amenințați sau șantajați de administrația PSD! Păstrez, totuși, o vagă îndoială generată de raționamentul următor: dacă ar fi pe bani reclama asta, de ce nu ar apela la autobuzele RATC? Colaborarea ar fi optimă, mașinile sunt mai multe, impactul ar fi chiar mai mare. Dar ar trebui să dea banul, căci curtea de conturi nu ar înghiți argumentul prieteniei, nu? Pe când privatul face ce vrea cu suporturile sale de reclamă, nu-i așa? Privată este și firma Seaview, patronată (oficial) de prietenul lui Mazăre, Ionuț Barbu și de alt prieten, Elan Schwartzenberg, doar că administrează tot spațiul public de reclamă de pe teritoriul municipiului. Firește, fără a da vreo socoteală cuiva (cel puțin, nouă nu) despre detaliile contractului cu Primăria sau despre dimensiunea profitului făcut pe seama spațiului public de afișaj din Constanța... Așa că nu mă aștept ca noi sau Curtea de Conturi să aflăm vreodată cât a investit Mazăre pentru a o concura pe Mihaela Rădulescu în chiloți. Privirile edilului ne pândesc peste tot. Eu una mă simt sufocată, urmărită, presată de omniprezența lui. Sunt convinsă că are specialiști care au prevăzut și acest efect asupra anti-măzăriștilor. Creează impresia că orice împotrivire este în zadar, orice opoziție - lipsită de sens. Că în afară de PSD nu există alternativă. Că nimeni nu ne poate scăpa de ei. Că alegerea nu poate fi decât una, că orice vitejie, orice inițiativă este hazardată și inutilă. Degeaba vă gândiți voi să puneți ștampila altundeva, el este de neînvins și îi trage în sus pe toți candidații PSD. Adică vor să ne facă să rămânem acasă în ziua alegerilor. Eh, sper că vom fi mai presus de această manipulare. Trebuie doar să ne amintim că există Românie și dincolo de granițele județului Constanța și că acolo, în lumea liberă, PSD nu este decât pe locul al doilea. Și așa trebuie să rămână, iar noi putem contribui la asta.