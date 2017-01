„Evitaţi Vama Veche!”

„Evitați Vama Veche!”

Nu am fost printre obișnuiții Vămii Vechi și ai localității 2 Mai, dar, cu ani în urmă (înainte de 2000, deci în mileniul trecut!) am trecut pe-acolo împreună cu încă vreo cinci colegi din presă și mărturisesc că ne-am desprins cu greu din atmosfera încântătoare a locurilor. Îmi amintesc o terasă destul de rudimentară, unde un moșulică mânuia un casetofon și deschidea, din timp în timp, o valiză mare din care scotea muzică veche, din anii 60. Apoi dansa, cu o expresie care te făcea să crezi că nu mai există lume dincolo de Vama Veche. Nu era beat, nu era drogat, poate doar puțin amețit de briza mării și bine dispus de o vodcă mică. Vara asta am primit regulat comunicate ale jandarmeriei despre încăierări la Vama Veche, despre bețivi turbulenți, la începutul sezonului au apărut pe Internet filmulețe care arătau cum se făcea sex în gașcă, iar ziariștii acreditați la Stufstock au povestit că locul era înțesat de pești, prostituate și „consumatori" (eufemism pentru drogați) și a devenit destul de periculos. Nu mai este vorba de nudism neostentativ, de comuniunea cu natura, ci de nesimțirea celor care-și fac nevoile în mijlocul drumului și-n văzul trecătorilor, exact în momentul când îi taie. Efortul celor care luptă ca atmosfera Vămii să nu se schimbe este inutil sau prost orientat. Iată că, într-o oază de liniște, a răsărit un loc al exceselor. Poate nu se mai aud manelele care ajunseseră și aici în primii lor ani de glorie. Rock-ul extrem le-a făcut să se simtă prost. Dar se vede acum că nu ele erau problema. Au fost în vogă, dar le-a trecut vremea, deja sunt evitate până și de patronii teraselor din Satul de vacanță, pentru că nu toți clienții le agreează. Colțul sălbatic de lume în care firile sensibile se îndepărtau de civilizație și se apropiau de natură pentru a-și curăța mințile și sufletele s-a transformat în refugiu pentru aceia respinși de societate, ciudați, dependenți de droguri sau bețivi, care vin aici pentru a se complăcea în mizerie fiziologică și în excese de toate felurile. Cum „Salvați Vama Veche!" a devenit, se pare, doar o vorbă goală, acoperire pentru un ONG care încearcă în zadar, sloganul care urmează logic ar fi „Evitați Vama Veche!"