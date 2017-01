Elena Băsescu nu există

În loc să-i dea un bobârnac patern și să o învețe să-și vadă lungul nasului sau să-și construiască propria lungime de nas care să-i permită aspirația la funcții de nivel european, tătuca Băsescu a învățat-o cum să pună la cale lovituri de teatru după modelul bine cunoscut. Mi-e și milă de ea, sărmana Elenă fără sare și piper, înconjurată de lingăii tatălui său, cultivată de toți cei care vor să acceadă în partid, martoră tăcută la ascensiunea lor și rămasă cu buzele umflate – la propriu și la figurat. Monica Iacob Ritzi și Elena Udrea ajung în funcții de miniștri, iar ea, ea care le-a ajutat - poate a pus o vorbă bună unde trebuia pentru una, poate i-a stat alteia alături în poze de grup pentru a sfida bârfele -, ea care este sânge din sângele lui Băsescu să rămână doar o mondenă fără acces în politica de vârf??!!! „Am decis să demisionez din PD-L și să candidez independent”, a articulat ea sacadat, cu mare grijă să nu se mai încurce și măsurând atent reacția publicului. Se aștepta la mai mult, dovadă pauza teatrală făcută între demisie și candidatură, dar lovitura de teatru a fost primită fără „ah” și „oh”, fără lacrimi în ochi, doar cu mari doze de plictis și de milă. Ei, da, am fost și puțin dezamăgiți că nu ne-a mai „delectat” cu vreun dezacord. Pentru că acesta este universul de așteptare în ceea ce o privește pe fiica cea mică a lui Băsescu; este fixată într-un tipar din care zadarnic și cu proaste metode încearcă să evadeze. Poate și tatăl greșește încercând acum să o tragă în sus pentru a compensa faptul că nu a avut timp să se ocupe de ea în copilărie. Ceea ce nu înțelege fata asta este că singura soluție pentru a-și clădi un nume onorabil AL EI ar fi să evadeze din postul de fiică a lui Băsescu și să se construiască singură de la zero, dacă are de la ce porni în această construcție. Poate nu e fată rea, dar trebuie să se evalueze sincer și să pună mâna pe carte, renunțând la pretenții bazate pe ADN. Trebuie să vadă și ea, și taică-su că, de fapt, Elena Băsescu nu există. Este o fantoșă încropită din haine și ochelari de firmă, silicon în buze, discursuri elaborate de alții și învățate pe de rost, greșeli gramaticale, gipan de 'jde mii de euro, prieteni dubioși, rude sus-puse și o serie de intrigi țesute în jurul ei de către cei interesați de influența pe care o are. Doar să sufle Alina Mungiu în direcția ei, și se împrăștie! Uitați-vă ce semn electoral și-a ales: numărul de la mașină! Și ce altceva ar putea-o reprezenta când ea nu există?