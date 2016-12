El e Dănuţ. Cine dracu’ se mai supără?

El e Dănuț. Cine dracu’ se mai supără?

Gigi Becali a fost numit, cu două minute în urmă, director al Institutului Cultural Român, înlocuindu-l la conducerea instituției pe Horia Roman Patapievici. Noua conducere a Muzeul Țăranului Român este asigurată de Jean de la Craiova, ca un omagiu postmortem față de cel care, într-un stil inconfundabil, numea o parte a etnomuzeografiei europene „muzeologie născândă, pâlpâietoare”. E vorba, desigur, despre regretatul Horia Bernea, definit drept unul dintre cei mai mari pictori români contemporani. La Societatea Academică Română nu mai lucrează Alina Mungiu-Pippidi și nici Sorin Ioniță. Le-au luat locul un personaj monden de pe malul Dâmboviței, cunoscut sub numele de Poponeț, alături de el a venit și fostul șofer al Monicăi Columbeanu, precum și reputata interpretă de… mă rog, să spunem doar Carmen Șerban. La „Dilema veche” nu mai scriu nici Pleșu, nici Mircea Vasilescu. Au plecat în „țările calde”, lăsând în urmă, cum bine spunea Adam Michnik despre Polonia, „o țară normală, cu probleme normale, corupție normală”. Și România e o țară normală, cu oameni care mănâncă fericire pe pâine, cu gem, care au pus lacăt pe orfelinate și pe căminele de bătrâni, căci nimeni nu mai abandonează copiii la tomberoane și nimeni nu-și mai duce părintele la azil. Și asta și pentru că sistemul de pensii a ajuns la un nivel fără precedent. Totul e beton! Deținem atât de multe cunoștințe în toate domeniile de activitate încât supranumele celor mai mulți dintre noi a devenit „expert”. Sau „specialist”. Sau „modestul” „consilier pe probleme de…”. Sigur, despre cămine de copii vorbim doar așa… în treacăt, ca nu cumva să uităm vreo secundă cât de rău o duceam acum doi, trei ani, și cât de bine trăim astăzi, când totul, dar absolut totul se derulează după principiile unei meritocrații pe care o adorăm. Și nici nu trăim dincolo de nori. Și nici nu ne ia nimeni dragostea. Niciodată. Din contră! Și totuși… N-am să înțeleg vreodată de ce Dan Bittman a acceptat să încerce să fie consilier pentru „probleme cu populația” în Ministerul Finanțelor Publice. În ce an, în ce lună, în care dintre zile a devenit solistul trupei „Holograf” o voce în finanțele publice sau măcar un bun mediator între masele care se târăsc și miniștrii care aleargă?! Sebastian Vlădescu susține că Dan Bittman e un „tip popular”. Păi, scuzați-mă, domnule ministru, dar dacă mergem pe principiul ăsta și Simona Sensual e mai populară decât Bittman. Încotro ne îndreptăm cu numirile în posturi pentru care nu avem decât „școala vieții”, acest nesuferit truism? Unde naibii am ales să mergem cu oameni care au o sută de alte talente, doar pe cel care le e imperios necesar pentru funcția pe care o ocupă nu?! Oare filosofia actualului guvern o fi aceea de a compensa, în vreun fel, frustrările omului de rând care gândește că „uite, domne, a ajuns și unul de-al nostru, fără fițe, fără figuri, în Ministerul de Finanțe”? A ajuns, dar nu are habar de faptul că popularitatea de la „Dănuț SRL” n-o să-i fie de ajuns acolo unde e acum. Dar trăim într-o țară normală, cu probleme normale. El e Dănuț. Noi suntem noi. Cine dracu se mai supără?!?