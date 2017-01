Comentariul zilei de ieri

Drumul votului spre buzunarul meu

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Aveți dreptate, domnișoara Ada Codău. În linii mari. Dar știți ce mă interesează pe mine, candidat la fotoliul de primar? Pot să vă mărturisesc cu sinceritate, acum, sub masca anonimatului, fiindcă tot ați avut curajul să aduceți vorba despre apropiatele alegeri. Am să candidez cu siguranță, deocamdată sunt în tratative. Știți cum sunt cei care te susțin? Se împart în două: primii, sunt cei care îți dau banii pentru campanie, adică investesc în tine și trebuie apoi să-și scoată cheltuielile, plus câștigurile, și alegătorul de rând, pe care am să găsesc eu o chichiță cu care să-l prostesc și de asta dată. Cea mai grea luptă este cu cei din partidul meu. Au devenit prea hapsâni! Adică după ce devin primar, vor toți să ia tot! Asta-i! Pentru mine nu mai rămâne mare lucru, dar inventez, găsesc eu ceva și până la urmă mă descurc. Că am experiență în politică! Așa zisele investiții, programe de dezvoltare, proiecte, îmi sunt suficiente să scot și eu ceva! Că așa face toată lumea în politică. Deocamdată, mai am bătăi de cap cu unul care vrea sa fie și el primar. Dar îl anihilez repede. Am pus pe cineva priceput să-i facă un CV și-l termin din prima mișcare. De adversarii politici nu prea mă tem. Am știut să le dau la cap tot mandatul! Și le-am mai lăsat și lor ceva de ciugulit. Adică, le-am mai dat câte o investiție mică de făcut, să scoată și ei banii de „acadele”! Sunt la mâna mea! Asta înseamnă să fii un bun politician și eu sunt! Vă spun cu mâna pe inimă! Restul merge mai bine. Cu alegătorii mă descurc, că-i prostesc cel mai ușor! Îmi face unul strategia campaniei și mi-a găsit un slogan beton! Că oamenii nu au nevoie decât să le dai pe la nas așa ceva și la urne le iei votul fără probleme. E o chestiune de bun simț, se cheamă! Adică, de bun simț pentru ei, că eu nu am probleme din astea. Dacă aveam, nu intram în politică. Înțelegeți ce vreau să spun? Așa, ca între noi, vă mărturisesc domnișoară, că, în politică dacă îți faci mustrări de conștiință că i-ai mințit pe unii și distrus pe alții, nu ai ce căuta. În politică trebuie să fii tare! Să fii bărbat adevărat! Pentru vot am grijă să le aduc aminte timp de 4 ani cine sunt și ce eforturi mari fac pentru ei! Mai un pui, un kg. orez, mălai, un litru de ulei, atunci când trebuie, adică de Crăciun și Paști (că nu sunt multe sărbători), plimbarea duminicală la Biserică, că mersul pe jos și datul din mâini fac bine la sănătate și câteva bubuituri de petarde sunt suficiente. Așa stau eu la primărie și am să mai stau! Aaaaa! Încă ceva! Oamenilor le-a intrat în cap că sunt cel mai bun! Cel mai harnic! Că stau bine cu morala - cu toate că, fie vorba între noi, este exact pe dos! Dar ce mă interesează pe mine? Doar interesul meu! În rest, contează mai puțin ce spun alții! Și chiar ce spuneți Dumneavoastră! Deocamdată sunteți jurnalist. Dar dacă o să intrați în politică, cum credeți că veți face? Cum veți lupta cu colegii de partid și cum îi veți convinge pe alegători să vă voteze? Cu ce? Cu ideologia partidului? Să fim serioși, că nu se face politică în Țara Românească așa. Sau nu se va face în următoarea sută de ani. Deocamdată noi facem din politică o afacere. Personală, de gașcă, de grup, de generație, chiar și de familie. Până va veni vremea ca politica noastră să servească și celor care ne votează,...va mai trece mult și bine! Comentariu la editorialul „Lungul drum al votului spre urnă“ al Adei Codău, de la „Un Cititor!” (14-01-2008 10:34:54)