Drama de pe faleză

Mahalaua de pe faleza de la Cazino a fost confirmată, zilele trecute, și de viceprimarul Decebal Făgădău, în plină ședință de consiliu local. Așadar abordarea subiectului nu este o toană a „ziariștilor cârcotași” și nici un atac gratuit la adresa administrației locale. Atmosfera de pe faleza de la Cazinoul din Constanța a fost de-a dreptul deplorabilă în vara asta. Ca și cum nu era suficient că stăm să ne prăvălim în mare, că impunătorul Cazino a devenit o rușine pentru Constanța,doar micii negustori de-o vară care au comercializat exclusiv produse ultimul răcnet în materie de kitsch mai lipseau. Dar, cu sprijinul și sub oblăduirea primăriei, ei și-au făcut damblaua pe acolo toată vara, transformând promenada într-o veritabilă… mahala. Acum, administrația locală, departe de a-și face mea culpa pentru mizeria pe care a tolerat-o o vară întreagă din motive numai de ea știute, iar de noi bănuite, promite că, vara viitoare, faleza va răsuna de… cultură. Ca să îl cităm pe viceprimarul Decebal Făgădău (de bunele intenții ale sale nu ne îndoim, numai că de multe ori ele rămân doar la nivel declarativ din cauza lipsei suportului de la mai - marii săi!), „vom aduce numai artiști”! Putem spune că este o inițiativă lăudabilă, dar, în același timp, este și o ironie crudă a sorții. Este vorba despre Constanța care și-a pierdut rând pe rând instituțiile de cultură, orașul port la Marea Neagră care a rămas, pe rând, fără teatru de balet, fără operă, fără un muzeu de artă (mă refer la instituție de sine stătătoare) și doar cu o jenantă activitate care numai a cultură nu miroase susținută din bani publici de Fundația Fantasio. Această Constanța are șansa de a renaște, se pare, din punct de vedere cultural tocmai pe faleza Cazinoului, clădirea emblematică ce, la rându-i, asemenea instituțiilor de cultură menționate mai sus… miroase a mort (cel puțin pentru moment). Stau și mă întreb ce are de gând administrația locală pentru vara viitoare: să le ofere, oare, artiștilor trimiși la plimbare de Constantinescu & Co un colț de faleză unde să mai poată cânta arii celebre boemilor care mai cred încă în artă și admiră marea, seară de seară, de pe faleza găurită? Să expună tablourile de la fostul Muzeu de Artă pe aceeași faleză îmbătrânită și putrezită? Oare vor baleta prim-soliștii fostului Teatru de Balet „Oleg Danovski” pe platoul din fața Cazinoului? E drept că situația e de plâns! E departe de a ne afla în fața unei povești siropoase de dragoste între cultură și constănțeni, nici măcar de-o comedie nu mai iese… E o dramă pe care o trăiește în prezent Constanța! Sub pretextul că e criză, vindem tot! Terenuri nu mai sunt de mult! Au rămas Cazinoul și probabil, foarte curând,… marea! Plânge onor edilul nostru că tot din cauza crizei nu vin nici investitorii. Să ne spună el deschis câți astfel de oameni de afaceri de pe meleaguri străine au investit în Constanța până în criză… Așa e, Constanța nu era decât pentru ei! Astăzi, cum bani de la bugetele locale nu prea mai sunt, s-au dus de suflet și afacerile investitorilor autohtoni, iar criza sapă și mai adânc în buzunarele noastre pentru a-i ține pe ei pe linia de plutire. Dar cum cultura nu au putut-o valorifica în interesul lor, jupânii au renunțat repede la ea. Tot sub pretextul crizei… Sinceră să fiu nu cred în proiectul viceprimarului de a dedica faleza artiștilor vara viitoare! Și asta pentru că actul cultural a fost distrus! Cel mult, ne putem aștepta să vedem aceiași comercianți de vara asta, cu ceva produse de ceramică, la fel de kitschoase, alături de săbiile ninja și cățelușii ieftini de pluș. Asta e cultura care i-a mai rămas Constanței!