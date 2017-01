Divorţ cu poalele-n cap

Divorț cu poalele-n cap

Căsătoria fiind din interes, este foarte important cine va fi scos vinovat în urma divorțului. Pentru că cel care părăsește domiciliul conjugal ar putea să o facă doar cu țoalele de pe el și să nu se aleagă cu nimic în urma unei conviețuiri scurte și zbuciumate. Orice ar face și oricât de tare s-ar ține de tocul ușii, PSD nu are cum să iasă cu fața curată din scandal, nu poate scăpa din rolul de nevastă veșnic nemulțumită, cicălitoare și care bârfește pe la colțuri despre performanțele nesatisfăcătoare ale soțului. Opinia publică va da dreptate celui care vrea să arate că e bărbat și îi dă un ultimatum consoartei: ori își schimbă obiceiurile proaste, ori se cară. Nu zic neapărat că PD-L are dreptate. Tot tam-tam-ul legat de Nica pare doar un pretext, dar declarația nefondată a ministrului de Interne poate fi considerată și picătura care a umplut paharul răbdării. Dacă vrei să fii bărbat, trebuie să vină un moment în care ți se urcă la cap, și poate să se întâmple nu neapărat dacă o prinzi pe dumneaei cu altul în pat, ci din motive care pot părea ridicole celor care le aud povestite. Tot efortul de ieri al PSD-ului de a ieși cât mai bine și frumos din mizeria divorțului, a fost jenant de-a dreptul, a trădat disperarea eșecului și s-a legănat pe marginea isteriei. Pe mireasă am văzut-o trasă la față, obosită și îmbătrânită de grija că-i va rămâne familia pe drumuri, că-și va pierde și serviciul, și n-o va mai angaja nimeni în noiembrie; pe bunicuța ei, puțin senilă, am auzit-o sfătoasă și prezentând argumente îmbârligate în favoarea continuării unui mariaj păgubos, măcar până-și găsește fata pe altul, cu avere și casă; pe Hrebenciuc, cel care a codoșit acest matrimoniu, l-am văzut foarte nervos, acuzându-l de alcoolism pe socrul mare, singurul care și-a păstrat hăhăitul enervant și singurul care a îndemnat la calm și apă rece la picioare. Soțul s-a retras din scandal după ce a dat ultimatumul, conștient că timpul lucrează în favoarea lui. Casa e pe numele socrului mare, așa că el nu are ce pierde. Pe lângă divorțul care se prefigurează, va mai câștiga procente importante de simpatie pentru intransigența arătată, iar soția abandonată are toate șansele să se facă de râs și să fie repudiată chiar de propria familie, care probabil va căuta altă frumusețe de scos pe piață pentru a încerca să pună mâna pe o casă în care să se instaleze și să se facă stăpână. Doar că pare a fi cam târziu pentru reorientare, căci târgul mireselor se ține prea curând. Ar putea să meargă înainte cu cea folosită și abandonată, chiar dacă are o figură tristă, de clovn abia demachiat după ce și-a făcut numărul în arena circului, dar slabe șanse de câștig, aproape inexistente. Poate peste cinci ani…