Democraţii dorm liniştiţi, Mazăre lucrează pentru ei

Democrații dorm liniștiți, Mazăre lucrează pentru ei

Dacă, în urmă cu ceva vreme, îl auzeam pe democratul Laurențiu Mironescu spunând că liberalii pregătesc un noncombat la alegerile pentru Primăria Constanța, în prezent, cei care ridică semne de întrebare asupra dorinței de victorie sunt chiar PD-iștii. Culcați cu urechea pe procentele partidului, democrații dorm liniștiți, visând la cascade de voturi care vor curge pe sigla partidului din buletinele de vot. Ei spun că vor să câștige Primăria Constanța, fieful lui Mazăre fiind marea redută pe care nu au putut să o cucerească niciodată. În realitate, PD-iștii de la municipiu dau din colț în colț, trăgând de timp mai ceva ca fotbaliștii Stelei în meciul cu Bate. De luni de zile amenință cu anunțarea unui candidat omnipotent, care să îl spulbere pe Mazăre și să îi scoată din cap samba și Formula 1 pe apă. Dar nu au făcut niciun pas. Evită, fără nicio justificare, să anunțe candidatul, deși conducerea județeană a PD urlă de luni bune că deja e foarte târziu să te anunți într-o luptă în care adversarul domină detașat la toate capitolele: încredere, notorietate, intenție de vot. Ieri, președintele executiv al organizației municipale a PD Constanța, Dănuț Moisoiu, foarte destins, declara în cadrul unei conferințe de presă că, cel mai probabil, în februarie 2008 (cu doar două, trei luni înainte de alegeri) va fi anunțat și candidatul democraților la Primăria Constanța. „Deloc târziu“, încerca el să convingă, susținând că viitorul candidat trebuie să se facă mai bine cunoscut în interiorul partidului și apoi să ia electoratul în piept. Moisoiu spunea că PD are în probe patru variante de candidați, Laurențiu Mironescu, Romulus Mincă, Mircea Banias și Mihai Petre, din care va trebui să o desemneze pe cea mai bună. Și pentru că lucrurile bune nu se fac de azi pe mâine, democrații și-au acordat răgaz de meditații și evaluări până în buza alegerilor, când, de obicei, preferințele electoratului și intențiile de vot sunt sedimentate într-o bună măsură. Cu toate acestea, președintele executiv al PD Constanța mărturisește că el îl vede favorit pe Laurențiu Mironescu, transmițându-i totodată lui Mincă să își țină gura în presă sau să vorbească doar în numele lui. Atunci, dacă toată floarea democrată, inclusiv președintele Stelian Duțu, îl vede favorit pe Mironescu, de ce nu se încumetă partidul să îl scoată în fața oamenilor și să îl prezinte drept candidatul PD la Primăria Constanța? Nu are încă procentele necesare în sondajele de opinie sau deputatul nu este încă hotărât 100% să se înscrie într-o luptă directă cu actualul edil? 