Declaraţiile de avere - secret de stat mafiot

Declarațiile de avere - secret de stat mafiot

Să începem abrupt: președintele american Barack Obama și soția sa, Michelle, au câștigat anul trecut 5,5 milioane de dolari. Impozabili, of course, de moarte și de Fiscul american nu scapă nimeni. De unde știu? Simplu: de pe site-ul Casei Albe, www.whitehouse.gov, unde declarația de avere și interese a celui mai puternic om de pe planetă poate fi admirată în toată splendoarea ei. Ce fraier și Obama ăsta! Ce mare licurici e ăsta, măi, vericule, dacă n-a fost în stare să dea de pământ cu judecătorii de la Curtea aia Constituțională a lor, astfel încât să nu mai poată să se holbeze tot norodul american în conturile lui? Cred că se zgârie pe ochi acum, când o țărișoară din Sud-Estul Europei, e drept, aliată în NATO, dar tot cât o zgaibă, îi arată cum poți ascunde averile politicienilor și funcționarilor publici dintr-o singură și măiastră trăsătură de condei. Și prevalându-te de un drept sfânt pe tărâm american: dreptul la viață privată! Nici n-ar trebui să ne mirăm, totuși, citind motivarea deciziei Curții Constituționale a României: șapte din cei nouă judecători sunt numiți de tătuca Ilici, dacă-mi aduc bine aminte. Maskirovka (știința de a camufla lucruri) este o invenție dusă la perfecțiune de sovietici. Orgasmele multiple de care au avut parte alde Mazăre et comp., de exemplu, la aflarea veștii nu vin decât să întărească impresia generală: decizia CCR este una cu dedicație; de ce să știm noi cât din caimacul public și-au tras distinșii politicieni în decursul unui an? Îndeobște presa (așa bună, rea cum e, tonomat sau cum vreți să-i spuneți) se vede văduvită de un prețios instrument de lucru. Cum va mai putea lătra câinele de pază al democrației dâmbovițene, când osul a fost îngropat și pământul de deasupra lui a fost bine bătucit?... ... Și se mai trezește și Barroso ăsta acum să spună că e, auzi, tu, „preocupat de slăbirea rolului Agenției Naționale de Integritate“. Marș, bă, Barosule, de-aici, ce treabă ai tu cu tablourile, iahturile și termopanele noastre? Vezi-ți de Comisia ta!