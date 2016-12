De ce îşi cumpără Mazăre oameni din PDL?

De ce își cumpără Mazăre oameni din PDL?

A face politică pe meleagurile dobrogene presupune, înainte de toate, o dezosare completă a caracterului. Se scot, rând pe rând, coloana vertebrală, apoi coastele una câte una pentru a putea executa plecăciuni cât mai cuviincioase la picioarele stăpânului. Persoanele care rezistă cu toată configurația morală și osoasă intactă sunt foarte puține și, de obicei, scopul lor în politică este cu totul altul. De-a lungul timpului s-a tot vorbit despre năravul lui Mazăre de a-și cumpăra oameni în partidele care îi fac opoziție și i-ar putea crea probleme în competițiile electorale. De aceea, ultimele confruntări și scrutine s-au derulat în umbra unor blaturi grosolane. Inteligent, a avut grijă să-și planteze sau să-și cumpere oameni în pozițiile cheie din PD - PDL sau PNL, iar pe principiul „nu știe bărbatul ce știe tot satul”, liderii celor două formațiuni, în măsura în care nu au fost chiar și ei implicați în aceste trocuri mizere, s-au făcut că nu știu de Iudele care îi înconjoară. Presa vuia de contractele grase dintre oameni din conducerea PD și mai târziu a PDL cu Primăria Constanța sau cu amicii și prietenii lui Mazăre și Constantinescu, însă nimeni nu a îndrăznit să pună parul pe trădători. Mai mult, i-au promovat pe listele de candidați la consiliul local, împingându-i și mai mult sub coasta primarului și a PSD. Așa se face că, dacă ne uităm astăzi în Consiliul Local Municipal Constanța, trei din cei cinci consilieri locali ai PDL sunt integrați cu trup, suflet și foloase în mașina de vot a primarului Mazăre. Se știa încă dinainte de alegerile locale din 2008 că Moisoiu, Florin Gheorghe și Mădălina Popa au fost arvuniți de PSD, dar liderii partidului de atunci au mers mai departe de mână cu ei. Au acceptat tacit situația lor și jocurile pe care le făceau. Nu pot uita rânjetul de satisfacție al lui Moisoiu din noaptea alegerilor, când se anunțaseră rezultatele prelimi-nare. Omul era mulțumit, își făcuse treaba, coordonase cam-pania pe municipiu a PDL. Și exemplele sunt multe. Acum, barca s-a schimbat în PDL. Alt cârmaci, dar din păcate, mulți dintre aceeași vâslași, despre care se știe bine că taie valurile în liniște și pentru Mazăre. Aceiași oameni care sub stindardul portocaliu își încarcă buzunarele cu bani roșii și se înfruptă de la masa opulenței găștii pesediste. De partea cealaltă, PNL a scăpat complet de problema trădătorilor cumpărați de Mazăre, vânzându-se cu toții împărăției pesediste. Sub umbrela confortantă a unui USL paranoic, condus de doi lideri din plastilină, își pot oficia nestingheriți și fără probleme de conștiință relația cu primarul, pe care încearcă să o ascundă de ani buni. Însă, sub toată murdăria aceasta se ascunde și un lucru bun. Faptul că Mazăre cheltuiește resurse și energii pentru a-și tocmi oameni în celelalte partide arată două lucruri: că primarul se teme de o competiție corectă și că nu poate sta la judecata cetățeanului. Oricât de orb ai fi și oricât de mult ai sta plecat în Papua Noua Guinee, în Caraibe sau în Brazilia, tot nu ai cum să nu vezi mizeria de pe străzi, ruinele din Zona Peninsulară, decăderea unui oraș întreg care ar fi meritat o altă soartă. Oamenii sunt sătui, chiar și de pomenile electorale sau promisiunile deșarte. Nu mai vor să fie hăituiți de maidanezi, să-și rupă picioarele pe trotuare (acolo unde există), să-și plimbe copiii pe mijlocul străzii, să numească parc platformele de beton, mall-urile și clădirile ridicate pe spațiul verde, să se trezească dimineața că în locul soarelui în geamul lor răsare un P+11. Constănțenii vor cu totul altceva și, din păcate, de mult timp nu se mai găsește cineva care să îi asculte și să îi ajute. Agenții economici sunt terorizați, sunt sufocați de grupul de interese din jurul mai marilor pesediști constănțeni. S-au săturat și ei să dea peșcheș la „luminata poartă”, să plătească dări și impozite mafiote. Și pentru că toți ceilalți politicieni și candidați au simulat opoziția, pentru că nu au încercat să îi convingă, să le vorbească măcar, s-au abandonat indiferen-ței. Nu au găsit nicăieri alternativa și nu au mai votat.