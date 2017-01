Cuget Liber - în ilegalitate

Republica Mazăre și-a fixat regulile. Regula numărul 1: cine nu este de acord cu noi va fi anihilat. Începutul a fost făcut aseară, când redactorul și fotoreporterul de la Cuget Liber au fost dați afară, cu bodyguarzii, din sediul PSD Constanța, la ordinul lui Nicușor Constantinescu. În afară de noi și reporterii televiziunii patronate de liberali, CTV, toți ziariștii au avut acces la conferința de presă ținută de cei care s-au văzut învingători aseară, în urma exit poll-ului. Reacția vine după o campanie în care am arătat oamenilor, cu argumente, de ce nu este bine ca Radu Mazăre și compania să rămână la cârma orașului și a județului. Am făcut anti-campanie PSD-ului și am sprijinit toți ceilalți candidați la Primărie care ne-au solicitat în acest sens. Dar capii PSD nu suportă opiniile care nu se pliază, cuminți, pe ale lor. Pe tot parcursul acestei ultimei luni de zile, pe site-ul Cuget Liber am primit sute de mesaje otrăvite, amenințări, trepădușii lui Mazăre promițându-ne chiar desființarea ziarului. După ceea ce s-a întâmplat aseară, putem crede că exact asta este intenția noii (vechi) administrații locale roșii. Nu ar fi o noutate, căci de ani de zile, difuzarea ziarului nostru este sufocată, limitată, Constanța fiind plină de chioșcurile și tarabele concurenței pe care o constituie ziarul Telegraf. Ne așteptăm, așadar, la ce e mai rău. În același timp, nu privim fără satisfacție ideea de a face, în continuare, jurnalism în opoziție; este cea mai plăcută postură pentru un ziarist. Trebuie subliniat, însă, că reacția vine din partea unor oameni care se dădeau ziariști, revoluționari și anticomuniști în 1989, propovăduind libertatea presei redescoperită pe atunci. Au descoperit puterea pe care ți-o dă cuvântul, dar au folosit-o doar pentru a ajunge la puterea pe care ți-o dau banii, fără morală, fără miros, fără număr…