Cu burta goală pe sub beculeţe de miliarde

Cu burta goală pe sub beculețe de miliarde

Chiar în condițiile în care campania electorală aflată în desfășurare mobilizează energiile și concentrează atenția tuturor celor pasionați de politică, comentariul unui cititor mi-a arătat că oamenii din Constanța vor de la noi mai degrabă comentarii referitoare la administrația locală. Și au dreptate să-și dorească asta, chiar dacă absolut nimic nu poate să-i oprească pe baronii locali să dea banilor publici direcția bine știută, către firmele care fac parte din grupul lor de interese. În condițiile în care nici articolele noastre nu au vreun efect asupra platoșei de nesimțire pe care au dezvoltat-o (dar măcar îi irită), iar organele de cercetare nu par să se autosesizeze (inițiativă care ar trebui să le fie rațiune a existenței), cred că, totuși, citind despre faptele celor care conduc municipiul și județul, constănțeanul se simte un pic răcorit. Cu toate că unii preferă să nu știe, ca să nu se enerveze, și s-au resemnat în binecunoscuta atitudine „las’ să fure, dar să facă și pentru noi”, pe care eu una o condamn, bipezii raționali încă mai pun preț pe valoarea cunoașterii și pe libertatea de expresie. Ultimele obiective speculate la maximum în planul achizițiilor publice sunt pavilionul expozițional și sărbătorile de iarnă. Multe miliarde de lei din banul public s-au dus pe mobilier, plante ornamentale, utilaje profesionale de bucătărie și orice mai poate fi gândit ca necesitate pentru un obiectiv care a înghițit, deja din timpul construcției, banii Constanței chiar și pentru viitor. Amintesc că, din cauza încăpățânării și manierelor lui Nicușor Constantinescu, județul a trebuit să returneze, până la ultimul bănuț, fondurile primite de la UE pentru pavilion și să contracteze împrumuturi pentru finalizarea lui. Se știe că până și consultanța în vederea împrumutului a fost plătită de CJC cu bani grei unei firme agreate. Trebuie să rețineți și că achizițiile din ultima vreme pentru pavilion au fost făcute în condițiile în care direcția județeană de asistență socială nu are bani pentru salariile îngrijitorilor copiilor orfani. Pomii de Crăciun înghit acum alte miliarde de lei de la primărie - sume exagerate - și prevăd că municipiul Constanța va fi iarna aceasta luminat a giorno, chiar dacă am fi putut parcurge sărbătorile de Crăciun cu decență și austeritate, cu mai puține beculețe exagerat de costisitoare și consumând mai puțină electricitate, mai ales în timpuri de criză economică. Nu este greu pentru nimeni să înțeleagă faptul că orice leuț cheltuit pe luxul sărbătorilor de iarnă ar putea fi folosit (căci, iată, bugetul local are resurse considerabile) pentru a fi ușurat traiul constănțenilor. Nu ar fi fost de neglijat, în condițiile actuale, propunerea recentă a unui consilier local liberal ca și tinerii cu venituri mici - care acum, iată, se confruntă cu șomajul - să fie ajutați cu alimente de sărbători, așa cum sunt ajutați pensionarii care, de bine, de rău, au o pensie destul de sigură și un acoperiș deasupra capului. Ar fi fost mai important pentru constănțeni să aibă ce mânca, decât să se plimbe cu burta goală printr-un oraș plin de ghirlande festive.