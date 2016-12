Constanţa - o babă sulemenită

Constanța - o babă sulemenită

Numai vești proaste în ultima perioadă. S-a surpat strada cutare, s-a prăbușit malul cutare, a luat-o la vale faleza cutare, a fost închis podul cutare, a fost inundat cartierul cutare, apa de un metru în zona cutare… Le știm. Le-am auzit cu toții și nu sunt deloc exagerări. Așa cum vor unii să ne convingă. Nu, oameni buni, orașul nostru drag și civilizat, la care visăm cu toții, e o ruină. E o babă sulemenită de către însuși primarul metrosexual. A machiat-o la cele mai scumpe „saloane”, cu o mână de flori, brăduți și gazon, pe care a dat milioane de lei, a „tunat-o” cu vapoare și fântâni arteziene în fiecare intersecție, i-a ras, tuns și frezat toate spațiile verzi, dar pe interior e toată putrezită. Infrastructura e îmbătrânită, pe moarte. Principalele două poduri sunt șubrezite și nu mai prezintă siguranță în exploatare, falezele au fost „întărite” cu pământ amestecat cu gunoaie și acum o iau la vale metru cu metru când vine o ploaie mai serioasă. Canalizarea, veche și depășită, dă și ea pe afară la fiecare ploaie, spre necazul locuitorilor din unele cartiere. Pe strada Traian, consolidarea malului portului a fost lăsată în seama unor străini, cărora nu le pasă de locuitorii din blocurile din zonă ce-și numără în fiecare zi crăpăturile din pereți. Cazinoul, emblema Constanței, a fost dat tot pe mâna unor străini, care își bat joc de el. Iar Peninsula, principala zonă istorică, e condamnată la paragină. Ce să mai zicem de Palazu Mare, cartierul renegat al Constanței, lăsat în secolul trecut! Nimic, nimic, nimic! Nimic nu au făcut administrația locală și primarul plimbăreț pentru infrastructura Constanței. În fond, la ce ajută să investim în ceva ce nu se vede? Totul trebuie să fie de ochii lumii. Să se vadă, ca să avem cu ce să ne lăudăm. Totuși, haideți să nu fim chiar răutăcioși. Există ceva ce i-a reușit administrației locale, în afară de a-i îmbogăți pe privilegiații care o servesc zi de zi, sub formă de umili salariați, - a scos tramvaiele din Constanța! Da, am scăpat de șinele alea incomode, de zgomotul ăla sacadat. Avem acum autobuze frumoase, colorate, care își dau niște „aere” de ne îneacă în intersecție. Consumă puțină motorină, dar fumegă mult. Asta da civilizație! Șoselele din centru le peticim în fiecare an, dar multe alei din cartiere arată de parcă fac parte din proiectul de pietruire a vreunei comune. Plantăm caracatițe, dar în parcări construim blocuri. Apoi transformăm trotuarele în parcări, iar pe părinți îi punem să circule cu cărucioarele pe stradă, că pe trotuar nu mai au loc. Cam așa se ocupă autoritățile locale de infrastructură. Fără proiecte de mare anvergură și menite să-i facă viața mai ușoară constănțeanului. Singura care primește atenție este Mamaia, cartierul unde locuiește primarul. Că, așa cum ne recomanda un cititor, nici nu mai putem să o numim stațiune. E plină de blocuri, case, betoane. Este doar un cartier cu deschidere la mare. Poate ar trebui ca Mamaia să fie numit municipiu și Constanța să nu rămână decât o adunătură de cartiere la periferia măreței metropole. Ne-am mulțumi și așa, măcar să vedem că se face și altceva decât împopoțonare kitschioasă pe bani mulți.