Consilieri „castraţi“

Consilieri „castrați“

Criză de nervi a făcut Mazăre ieri în Consiliul Local atunci când pedelistul Filișan a îndrăznit să ceară amânarea discutării unui proiect de hotărâre ce autoriza extinderea mall-ului din Parcul Tăbăcărie și construcția a două (!!) blocuri de câte 24 etaje fiecare, pe același amplasament, în locul parcării deja existente. În paranteză fie spus, copacii rămași pe-acolo vor dispărea, apoi, probabil, nu va rămâne destul loc pentru parcare și patronii vor turna ciment peste încă puțin spațiu verde, și tot așa, câte puțin, că doar sunt proprietari. Iar terenul în discuție este obiectul dosarului retrocedărilor cu cântec, în care principalul inculpat este Mazăre. Dar în ședința CLM nu se discuta, încă, așa ceva. Consilierul democrat-liberal nu a cerut decât amânarea discuției pentru a putea studia documentația, întrucât proiectul fusese trecut pe ordinea de zi suplimentară și adus la cunoștința consilierilor cu doar o seară înainte. Primarul, a cărui prietenie cu cel puțin unul dintre investitorii din Tăbăcărie, Elan Schwartzenberg, este notorie, a sărit ca fript (atacul este cea mai bună apărare, nu-i așa?) și l-a pus la locul lui pe Filișan, cu un discurs extrem de agresiv. „M-am săturat de frânari până peste cap!”, a zbierat el, trimițându-l pe consilier la șefii lui de partid să ceară voie, nu să vină cu inițiative din astea personale, fără sprijin politic. Din discursul primarului am înțeles că doar voturile prin care el a fost ales de trei ori (cum a ținut să sublinieze) contează, Filișan putând să se șteargă undeva cu ale lui, care nu-i dau, pare-se, dreptul de a cere măcar o amânare în Consiliul Local Municipal Constanța. Invocând criza economică, Mazăre a spus că este pregătit să facă temenele oricărui investitor care vrea să contribuie la dezvoltarea orașului și i-a ironizat din nou pe iubitorii de „pelicani creți” care au oprit construcțiile „în balta asta nenorocită de lângă Mamaia, că e o baltă împuțită”. Fără a pierde prilejul de a aduce vorba despre dosarul său la DNA, pe care, zice el, „procurorii și Băsescu și l-au băgat în fund” (noi aveam impresia că dosarul a ajuns în instanță, dar poate că inculpatul știe mai bine…), el le-a cerut consilierilor PSD să nu-l bage în seamă pe Filișan și să voteze „pentru dezvoltarea orașului”, în orice condiții. Îmi pare rău că locuitorii Constanței nu-l pot vedea pe Mazăre desfășurându-se plenar în ședințele CLM (și-ar da seama în ce situație am ajuns cu toții), dar îmi pare rău și că nu-i pot vedea pe consilieri cum tac și pun capetele în pământ, ca niște căței smuciți de zgarda strangulantă, acceptând bruftuluielile și săpunelile acestui tânăr care se crede probabil vreun Castro sau vreun Chavez în devenire. Filișan a încercat un răspuns civilizat, pe care cred că Mazăre nici nu l-a auzit, copleșit cum era de propria retorică. Ceilalți nepesediști au tăcut, iar unii dintre ei au votat proiectul respectiv, fără probleme. Mi se pare de neconceput, totuși, că nimeni dintre cei beșteliți la grămadă nu-l întreabă pe acest individ CUM ÎȘI PERMITE să trateze așa niște oameni, CUM ÎȘI PERMITE să trateze așa niște aleși ai constănțenilor. Să se simtă oare copleșiți de numărul mare al pesediștilor din consiliu? Să spere încă la câteva firimituri care ar putea să le pice de la masa majoritarilor dacă fac „ciocul mic” în ședințe? Să le lipsească demnitatea? Să le fie frică, oare, de acest mic dictator care ar putea să le spele gura cu săpun dacă vorbesc neîntrebați? Să fi fost, oare, supuși, la intrarea în CLM, vreunui ritual ocult de castrare, pentru a preveni orice tresărire de bărbăție și a-i (dez)echipa pentru umilințele viitoare? Probabil că toate cele de mai sus la un loc, castrarea fiind de natură psihologică și transmițându-se, prin reprezentare, întregii populații a Republicii Mazăre, pasivă sub un regim pe care îl urăște, dovadă numărul (nu procentul) mic de oameni care l-au votat.