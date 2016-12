Comedie forfetară

„Pogea ăsta e un personaj grotesc, desprins din teatrul lui Shakespeare, un papagal ratat, un produs jalnic al societății de politicieni, maneliști și fotbaliști în care trăim”, zice un contribuabil despre ministrul Finanțelor, comentând la adresa introducerii impozitului forfetar. Cred că cei mai mulți patroni simt aceleași sentimente „dulci” la adresa ministrului care a decis că toate societățile comerciale din România trebuie să plătească un impozit de minimum 500 euro, pentru simplul fapt că există pe piață. Câteva observații. Da, într-adevăr, sunt multe firme care nu fac nimic, fiind înființate cu alte scopuri. Sunt însă alte metode de a le eradica. Pui biciul pe organul de control, ca să se trezească și să își facă treaba. Altfel, e ca și cum ai da cu otravă în casă, în timp ce toată lumea doarme, ca să omori furnicile. Apoi, pentru toți deștepții de la guvernare: mai citiți și voi o carte de macroeconomie! Se măresc taxele și impozitele când treaba merge bine și au de unde să dea contribuabilii, în niciun caz pe timp de criză, când managerii o să stea în curte ca Moromete și o să zică „N-am!”. Și în niciun caz nu introduci impozitul forfetar, o măsură antică și, după toate aparențele, incompatibilă cu reglementările Uniunii Europene (probabil va veni o nouă procedură de infringement, cât de curând). Nu că am fi noi extrem de evoluați și de conectați la secolul XXI, dar, totuși, nu e cazul să ne întoarcem și mai mult în timp. Și încă un sfat. Data viitoare când se face bugetul, poate ar fi cazul ca guvernanții să renunțe la rapoartele SF ale Comisiei Naționale de Prognoză (CNP). Seamănă cu anunțurile comuniste privind numărul record de tractoare construite și cu statisticile mincinoase ale Ministerului Adevărului (vezi „1984" - George Orwell), care raportau depășiri uimitoare ale planurilor cincinale, într-o societate ruinată. Bazându-se pe o prognoză „exactă” a CNP, inteligenții aleși au stabilit că România va avea un an de creștere economică și au dat un buget de zile mari. Notă pentru personalul de curățenie de la Victoria: mai spălați dracului geamurile! Poate așa ar fi văzut săracii conducători cum se prăbușesc băncile și falimentează IMM-urile și ar fi renunțat la ideea că o să crească economia națională, în timp ce restul țărilor din UE și de peste ocean o dau în recesiune. Ne-am făcut de râs și în fața FMI, care a venit cu o prognoză mai elegantă: creștere negativă. Am mai zis-o și repet: e clar că oamenii ăștia n-au nici cea mai vagă idee despre ce fac ei acolo. Doar așa se pot explica ajustările mici și dese pe care le tot aplică. Încearcă să ia câte puțin de peste tot, motivându-și în cel mai stupid mod deciziile: „Așa fac și în țara X, așa fac și în țara Y”. Așa FĂCEAU sau așa fac și NU e bine! Ce-ar merita România? Exact ce a pățit guvernul din America imaginată de Ayn Rand, în „Atlas Shrugged”. Industriașii, oamenii de știință, artiștii și geniile au intrat în grevă și s-au retras în munți. Descurcați-vă acum, dacă vă ține. Ce-ar fi să spună time out întreprinzătorii? Să se mute în Japonia sau în SUA, să facă acolo business și să îi lase pe Boc&Co în plata domnului? Ce ne-am mai râde…