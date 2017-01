Comănici, bucuria celor mici

„Modest”, cum îl știți (caracterizarea îi aparține), peremistul Radu Comănici și-a găsit un scop în viață: să îl înfrunte pe Mazăre la Primăria Constanța și să îl mai și pună jos! Nu pufniți în râs că asta nu e tot! Cu un rol demn de filmele premiate cu „Zmeura de Aur“, după un scenariu de doi lei, Comănici a venit ieri în fața presei cu soluția miraculoasă pentru a scăpa de Mazăre de la cârma Constanței: desemnarea unui candidat unic, din partea celorlalte partide decât PSD, candidat care să îi țină piept actualului edil. „Candidatul unic trebuie să fie Radu Comănici!“, a strigat peremistul, în gura mare, soluția, la conferința de presă de ieri, argumentând că el nu deține nici măcar un metru pătrat de pământ pe litoral și nu are nici alte afaceri care să îl compromită. Curat ca lacrima și cel mai bun într-ale administrației locale, așa s-a caracterizat peremistul, așa cum o face, de altfel, de fiecare dată când vrea să invoce moralitatea… I-a îndemnat totodată pe reprezentanții celorlalte partide să nu reacționeze imediat la aflarea veștii, ci să stea să cugete bine la propunerea lui… Așadar, lui Comănici nu-i lipsește simțul umorului. Nu-i lipsește nici imaginația, de-a dreptul diabolică (să nu vă mire dacă mâine declară că i-a trimis deja lui Duțu scrisoarea de intenție pentru a-l numi șef de campanie!), și nu-i lipsește nici desconsiderația pe care nu se sfiiește să o afișeze față de noi toți. Greu de înțeles ce a fost în capul peremistului când a generat o astfel de bazaconie. Distinsul ori trece printr-o perioadă când îl guvernează criza de inspirație și mai mult nu poate, ori chiar ne crede proști să luăm drept bună intenția lui de a-l da jos pe Mazăre. După ce, ieri, minute bune i-a adus temenele lui „Number One“, alias Radu Mazăre, după ce a trecut în revistă realizările edilului tomitan, după ce a dat verdicte gen „în momentul acesta și în 2008 nimeni nu va câștiga postul de primar decât Radu Mazăre“, Comănici se trezește vorbind și se declară contracandidatul ideal care să îl facă pe Mazăre să îi tremure… toate cele, iar pe noi să ne umfle râsul. Ce PD, ce PNL? Cât despre PSD… drepți, că vine Comănici! Cine știe? Poate peremistul chiar crede în șansa lui la Primăria Constanța… Poate că el încă trăiește în trecut. Sau, și mai rău, se poate ca pentru Comănici, timpul să se fi oprit la 22 Decembrie 1989 și are impresia că românul înghite tot... Indiferent de situație, Comănici este depășit și face tot posibilul să fie și ridicol. Drept dovadă și situația de față. Cât despre replicile venite la auzul știrii care îl are în centrul atenției pe Radu Comănici, una poate ține, fără îndoială, loc de concluzie: „Cine?! 