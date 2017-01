Şcolari în Europa

Școlari în Europa

Vorbim de un an școlar al reformelor, un an care a debutat ieri pentru jumătate dintre elevii țării în condiții improprii. Vorbim de teze unice, de bac modern, de postliceale, dar copiii noștri au intrat ieri în școli care nu au autorizație sanitară de funcționare. Am văzut tristețea din ochii bobocilor care au început anul școlar în alte locații decât într-o școală. Primarii au încercat să o dreagă și au spus că lucrările se vor termina în scurt timp, dar ce poate înțelege bobocul de 6 - 7 ani, venit cu un buchet de flori în mână pentru doamna învățătoare și cu emoții până la lacrimi? Cum îi poți explica acestuia că birocrația ne omoară, că banii pentru școli nu au fost gestionați la timp și corespunzător? Ceea ce a surprins a fost faptul că și la oraș, în unele școli așa zise cu pretenții, ușile la grupurile sanitare nu se închideau și pe holuri încă era apă pe jos. Dar ministrul Educației ne-a spus că este un an al reformelor, foarte important pentru procesul instructiv educativ românesc. Școlile românești nu sunt europene, cu toate eforturile de acolo de sus de a înflori o realitate de care ne lovim cu toții: elevi, părinți, bunici, profesori. „Cuget Liber" a efectuat ieri un raid prin câteva școli constănțene. La deschiderea oficială am auzit numai de bine, de la prefect, arhiepiscop până la conducerea ISJ. S-a ales în acest an Colegiul Național „Regina Maria", școala fiind de mai bine de o săptămână într-o forfotă continuă. Covorul roșu mai lipsea de pe aleile spre colegiu. În județ am găsit altă situație. Și ei sunt tot elevi, și au pășit în noul an cu aceleași speranțe ca și colegii lor de la oraș. Nu au venit cu jeep-ul tatălui, nu au telefon mobil în ghizdan, dar sunt tot elevi. Adomniței a spus că Guvernul va aloca în curând, printr-o Hotărâre de Guvern, alte 400 de milioane lei (adică peste 100 milioane euro), pentru a fi transferați de la bugetul central la cele locale, în structurile din Ministerul Educației, exclusiv pentru finalizarea unor lucrări deja contractate. În plus, tot printr-o Hotărâre de Guvern urmează să fie alocate 100 de milioane lei către inspectoratele județene. Dar până când primarii vor învăța să cheltuie banii, prăpastia dintre rural și urban se adâncește. În orașe, în special în cele mari, elevii își iau notițe pe laptop, în timp ce la sate elevii de la I - IV încă mai învață să socotească cu abacul.