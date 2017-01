Colapsul premeditat al Justiţiei

Colapsul premeditat al Justiției

Ceea ce se întâmplă în ultima vreme în Justiția din România este strigător la cer. Starea de tensiune, de altfel, din toate domeniile de activitate este una care a ajuns parcă la apogeu. Dar mă voi referi în rândurile care urmează în special la justiție. Protestele magistraților și, implicit, ale personalului auxiliar din justiție, sunt și nu sunt justificate. Și voi argumenta în continuare de ce susțin asta. Voi începe cu argumentele PRO magistrați. Consider că în ultimii ani, în mod voit, s-a „lucrat” din umbră la colapsul de azi din justiție. Pe de o parte este vorba de problemele de ordin legislativ, care, fiind în continuă schimbare, au dat peste cap procese aflate pe rol, ajungându-se la situația absurdă ca, în spețe identice, jude-cătorii să fie nevoiți să dea soluții total diferite. Ei nu au făcut decât să respecte legea, provocând, fără voia lor, inechități. Și de aici, justițiabilul nostru, pe bună dreptate, se întreabă unde e dreptatea și cum se împarte ea?! Un alt argument pro-magistrați este legat de subfinanțarea justiției și o proastă organizare a ei, în condițiile în care, așa cum susțin mai toți magistrații, ea ar putea să se autofinanțeze doar prin trecerea taxelor de timbru și a timbrelor judiciare de la bugetele locale și Ministerul Justiției la bugetele ÎCCJ și ale celorlalte instanțe. Doar printr-un simplu „artificiu”, banii pe care de fapt îi „produce” justiția ar putea duce la salvarea ei. În momentul de față, judecătorii și procurorii au ajuns în postura de a le fi încălcate drepturile, mă refer aici la hotărârile definitive și irevocabile, obținute în instanță, privind drepturile lor salariale. Sunt hotărâri judecătorești! Că este anormal ca ei să-și judece drepturile este o cu totul altă problemă, care trebuia sesizată (și sunt sigură că a fost, dar la fel de bine a fost și ignorată) la momentul respectiv. Procesele în instanțe ale judecătorilor, procurorilor ori personalului auxiliar sunt de ani buni, și nimeni nu s-a trezit să spună: „Dom’le, nu e corect să se facă așa, să-și facă singuri dreptate, haideți să facem altfel!”. Nu. Toată lumea a tăcut. Acum, li se scot ochii că și-au făcut dreptate singuri. Chiar de-ar fi să se schimbe legea, ce-a fost judecat tot judecat rămâne! Iar dacă Ministerul Justiției, implicit statul român refuză să pună în aplicare hotărârile judecătorești nu constituie decât un abuz și nimic mai mult, de această dată împotriva propriului sistem judecătoresc. Un alt argument care este tot pro-magistrați este cel legat de profesia pe care o au. Un judecător trebuie să fie bine plătit, pentru a fi imparțial (cel puțin așa se presupune), el nu are voie să facă niciun fel de altă activitate decât cea de judecător, deci îi este îngrădit un drept pe care mare parte din cetățenii României îl au și pot abuza de el. Pe de altă parte, în ultimii ani, s-a resimțit, din ce în ce mai acut, lipsa de personal, atât în ceea ce privește judecătorii ori procurorii, cât și în ceea ce privește personalul auxiliar. De exemplu, Judecătoria Constanța este una dintre cele mai „încărcate” din țară, iar fiecare magistrat trebuie să soluționeze, anual, sute de dosare. Credeți că ei vor putea fi corecți, chiar de-ar vrea, în toate? Să fim serioși, și ei tot oameni sunt și sunt supuși greșelii (iar aici excludem varianta de a fi subiectivi și părtinitori cu dinadinsul). Mai trebuie amintit că mulți dintre ei sunt foarte tineri și, deci, lipsiți de experiență, iar unii chiar destul de slab pregătiți… Una peste alta, meseria de judecător ori procuror nu este una simplă și ușoară, iar cei care afirmă asta, din sistem sau nu, înseamnă că nu știu despre ce vorbesc. De asemenea, circul care se practică în ziua de azi, aruncând cu noroi în sistemul judiciar din România (cu sau fără motiv), rezolvând situația din Justiție la televizor, toți analiștii făcând comentarii dezaxate și deloc realiste, manipulând cu o docilitate extremă poporul, care nu are habar de ce se întâmplă în sistemul juridic, nu demonstrează decât o tendință clară de a slăbi, puțin câte puțin și în mod conștient, această putere a statului de drept, care este făcută pentru a menține ordinea și a ține în frâu dezordinea și ilegalitățile. Ce argumente ar fi împotriva protestelor magistraților? Păi ceea ce mă deranjează cel mai mult este că, de cele mai multe ori, această profesie nu are curajul de a face „curățenie” în propriul sistem. Pe principiul „Corb la corb nu-și scoate ochii”, la fel și aici nu s-a luat, până-n prezent, vreo decizie împotriva unui magistrat care să fi greșit grav în luarea vreunei decizii. Întotdeauna există un subterfugiu prin care judecătorul ori procurorul care a greșit pentru că „așa au vrut mușchii lui” a scăpat de răspundere doar prin simplul fapt că statutul îl face mai presus de noi, oamenii de rând, dar pe de altă parte îl face, implicit, și mai presus de lege. Toți acești magistrați care nu-și fac bine meseria, care nu sunt pregătiți din punct de vedere profesional ar trebui, în mod normal, să fie marginalizați, iar în cele din urmă excluși din sistem. Dar, în cele mai multe situații, nu se întâmplă așa… Pe de altă parte, consider că justițiabilul nu are vreo vină în toată această harababură creată în justiție, iar, în momentul de față, el este cel mai afectat. Dar, ca de obicei, el tace și-nghite… Vine în sala de judecată, i se amână dosarul, pune capul în pământ și pleacă… Nu înțelege prea bine ce se întâmplă, dar, deși poate are salariul minim pe economie, iar altul nici pe-atât, mai face un drum luna viitoare din cauză că judecătorul, cu vreo 70 de milioane de lei vechi pe lună, este supărat că va rămâne cu 50 de milioane… Poate că și magistrații români ar trebui să înțeleagă că sunt, pe de o parte, privilegiați. Sunt familii care trăiesc, în România zilelor noastre, din salarii de mizerie, și care, poate că muncesc, în unele cazuri, mai mult decât un judecător, și nici nu au parte de atâtea avantaje. Poate că magistrații noștri ar trebui să nu se compare, din punct de vedere al salariilor, cu omologii lor din Occident, așa cum o fac în mod frecvent, pentru că atunci și salariile unui „muritor de rând” ar trebui să se ridice la nivelul cetățenilor de acolo…