Coaliţie de vânzare. Lichidare de stoc

Coaliție de vânzare. Lichidare de stoc

După alegerile locale de anul trecut, dar mai ales după parlamentarele din toamnă scriam că România și, în speță, politica mioritică se mișcă în reluare. Astăzi, la un an de la încununarea expresiilor de compromis pentru care, mai mult sau mai puțin entuziaști, am votat și noi, putem constata și chiar aplauda, cei mai sadici dintre noi, scoaterea la vânzare a tuturor cacofoniilor, pleonasmelor și dezacordurilor clasei politice. Și, da, criticați-mă pentru tendința, condamnabilă prin definiție, de a găsi, consemna, diseca doar cusururile, defectele și sistemele ruginite ale unui Guvern și ale unui Parlament care par proaspăt ieșite din ghetou. Și spun asta pentru că inovația a depășit, prin această tentativă de coaliție între stânga și dreapta, orice graniță a imaginației. E ca și cum un cuplu care trăiește, fără acte, în aceeași casă și care, de comun acord, se preface de ochii lumii că ar fi legat de sentimente nobile, are când și când (cam des aș spune eu), răbufniri violente de ură, de frustrare, de lehamite. Ca în poveștile cu „dragoste cu sila nu se poate”… Cam pe același principiu a funcționat și coaliția de guvernare dintre PSD și PD-L. Căci refuz să folosesc prezentul în miezul unei epidemii de scandaluri, declarații mizere, asezonate periodic cu un maxim dispreț la adresa oamenilor de rând. Refuz să mai pun semnul „egal” între principiile reale ale unei coaliții și starea de beligeranță dintre cei care, asumat, în ultimii ani au fost cei mai înverșunați adversari. Îmi place de Vasile Dâncu, am spus-o și cu alte ocazii. E unul din puținii pesediști care, probabil, nu se (mai) scaldă în sucul perversității puterii. Și care nu prea mai face politică. Preferă s-o vândă prin intermediul firmei sale de consultanță și cercetare de piață. Este, fără îndoială, mai câștigat decât cei care, năuci și disperați în fața crizei, sunt puși în situația de a licita pentru o coaliție compromisă. Chiar dacă e la super ofertă, pe un preț de nimic, ca la o lichidare de stoc, vă sfătuiesc să nu cumpărați coaliția. Mai bine o dați naibii!!!