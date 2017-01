Cloşcă pentru fraţii Vasea

Cloșcă pentru frații Vasea

După ce, în urmă cu câteva zile, și-au spălat rufele murdare prin rudele sau „apropiatele” lor pe un post național de televiziune, frații Vasea pretind acum, prin avocați, dreptul la viață privată, nu vor să li se aducă atingere moralei, demnității și cer să se respecte prezumția de nevinovăție. Cum?! Prin îngrădirea accesului presei în sala de judecată și judecarea lor în ședință secretă, pe motiv că, prin publicarea unor articole, li s-ar păta imaginea de oameni de afaceri și buni creștini. Păi, dacă frații Vasea nu au absolut nimic de ascuns și sunt mai mult decât nevinovați, nu ar fi fost mai bine ca toți constănțenii să afle aceste lucruri? Și de ce nu s-au gândit frații Vasea și ceilalți membri ai lumii interlope constănțene la aceste lucruri înainte de a fi implicați în nenumărate scandaluri, înainte de a tulbura liniștea publică și a pune în pericol și viețile unor persoane nevinovate aflate, din întâmplare, la locul și momentul nepotrivit? De ce a fost nevoit constănțeanul să asiste la asemenea scenarii desprinse parcă din filmele cu mafioți? Și de ce nu au luat în calcul atingerea la viața privată înainte de spectacolul oferit la o televiziune națională? Personal, nu m-a interesat niciodată ce fel de interese ascund aceste bande rivale până în momentul în care reglările lor de conturi nu au devenit obiectul unui dosar penal. Niciun minut nu m-am gândit să-mi încarc memoria cu astfel de povești legate de presupuși sau reali mafioți. Săptămâna trecută, însă, trecând de la un post de televiziune la altul, am asistat la confesiunile unei anumite doamne „Vasea“, care a aruncat cu injurii și în dreapta și în stânga, și a catalogat pe toată lumea care suna la postul de televiziune, după bunul plac și fără nicio reținere. Chiar dacă, prin însăși atitudinea ei, în cele din urmă a căzut în ridicol, nu putem să nu sesizăm că a mers acolo cu scopul de a convinge opinia publică de nevinovăția fraților Vasea. Să înțelegem că, la televizor, lucrurile stau altfel și „adevărurile“ sunt doar cele spuse de cei care reprezintă interesele fraților Vasea?! Atunci ce rost mai are acest proces? E dreptul lor să se bucure de prezumția de nevinovăție, dar este și dreptul presei de a avea acces la o ședință de judecată, care, în mod normal, trebuia să se desfășoare cu publicitate. De aceea, cu atât mai mult ne miră atitudinea judecătorului de ședință Doina Drăguinea care a dat curs acestei solicitări. Înclin să cred că, dacă există un vinovat în toată povestea asta, în mod sigur nu este vorba de presă. Presa, care ar vrea să pună într-o lumină proastă afacerile familiei Vasea, care ar avea cine știe ce interese prin care să-i scoată vinovați pe acești bărbați. Și toate astea doar pentru că cele două bande nu au mai ajuns la un numitor comun. Nu același lucru se poate spune despre clanul Mazăre, care, până nu demult, îi acuza pe interlopi, pe toate posturile de televiziune, de scandalul de la Complex Flora și spunea că Poliția nu își face treaba. Acum, însă, apele s-au liniștit, iar societatea „Xenotti“ și-a retras plângerea formulată pentru acuzația de distrugere, nemaiavând nicio pretenție. De ce asta? Poate că „înțelegerile din umbră“ sunt mai puternice și mai valoroase decât ceea ce ar putea stabili o instanță de judecată. Poate că judecătorul ar fi trebuit să se gândească de două ori înainte de a declara ședința de judecată secretă, mai ales că presa a fost cea care a atras atenția asupra acestor măceluri publice și a determinat luarea unor măsuri necesare în asemenea situații, astfel încât constănțenii să se bucure de liniște și siguranță. Nu vrem să ne imaginăm că se încearcă o mușamalizare a cazului în instanță și că, tocmai de aceea, presa e ținută departe de sala de judecată.După ce, în urmă cu câteva zile, și-au spălat rufele murdare prin rudele sau „apropiatele” lor pe un post național de televiziune, frații Vasea pretind acum, prin avocați, dreptul la viață privată, nu vor să li se aducă atingere moralei, demnității și cer să se respecte prezumția de nevinovăție. Cum?! Prin îngrădirea accesului presei în sala de judecată și judecarea lor în ședință secretă, pe motiv că, prin publicarea unor articole, li s-ar păta imaginea de oameni de afaceri și buni creștini. Păi, dacă frații Vasea nu au absolut nimic de ascuns și sunt mai mult decât nevinovați, nu ar fi fost mai bine ca toți constănțenii să afle aceste lucruri? Și de ce nu s-au gândit frații Vasea și ceilalți membri ai lumii interlope constănțene la aceste lucruri înainte de a fi implicați în nenumărate scandaluri, înainte de a tulbura liniștea publică și a pune în pericol și viețile unor persoane nevinovate aflate, din întâmplare, la locul și momentul nepotrivit? De ce a fost nevoit constănțeanul să asiste la asemenea scenarii desprinse parcă din filmele cu mafioți? Și de ce nu au luat în calcul atingerea la viața privată înainte de spectacolul oferit la o televiziune națională? Personal, nu m-a interesat niciodată ce fel de interese ascund aceste bande rivale până în momentul în care reglările lor de conturi nu au devenit obiectul unui dosar penal. Niciun minut nu m-am gândit să-mi încarc memoria cu astfel de povești legate de presupuși sau reali mafioți. Săptămâna trecută, însă, trecând de la un post de televiziune la altul, am asistat la confesiunile unei anumite doamne „Vasea“, care a aruncat cu injurii și în dreapta și în stânga, și a catalogat pe toată lumea care suna la postul de televiziune, după bunul plac și fără nicio reținere. Chiar dacă, prin însăși atitudinea ei, în cele din urmă a căzut în ridicol, nu putem să nu sesizăm că a mers acolo cu scopul de a convinge opinia publică de nevinovăția fraților Vasea. Să înțelegem că, la televizor, lucrurile stau altfel și „adevărurile“ sunt doar cele spuse de cei care reprezintă interesele fraților Vasea?! Atunci ce rost mai are acest proces? E dreptul lor să se bucure de prezumția de nevinovăție, dar este și dreptul presei de a avea acces la o ședință de judecată, care, în mod normal, trebuia să se desfășoare cu publicitate. De aceea, cu atât mai mult ne miră atitudinea judecătorului de ședință Doina Drăguinea care a dat curs acestei solicitări. Înclin să cred că, dacă există un vinovat în toată povestea asta, în mod sigur nu este vorba de presă. Presa, care ar vrea să pună într-o lumină proastă afacerile familiei Vasea, care ar avea cine știe ce interese prin care să-i scoată vinovați pe acești bărbați. Și toate astea doar pentru că cele două bande nu au mai ajuns la un numitor comun. Nu același lucru se poate spune despre clanul Mazăre, care, până nu demult, îi acuza pe interlopi, pe toate posturile de televiziune, de scandalul de la Complex Flora și spunea că Poliția nu își face treaba. Acum, însă, apele s-au liniștit, iar societatea „Xenotti“ și-a retras plângerea formulată pentru acuzația de distrugere, nemaiavând nicio pretenție. De ce asta? Poate că „înțelegerile din umbră“ sunt mai puternice și mai valoroase decât ceea ce ar putea stabili o instanță de judecată. Poate că judecătorul ar fi trebuit să se gândească de două ori înainte de a declara ședința de judecată secretă, mai ales că presa a fost cea care a atras atenția asupra acestor măceluri publice și a determinat luarea unor măsuri necesare în asemenea situații, astfel încât constănțenii să se bucure de liniște și siguranță. Nu vrem să ne imaginăm că se încearcă o mușamalizare a cazului în instanță și că, tocmai de aceea, presa e ținută departe de sala de judecată.