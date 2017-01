Clanul liberalilor din Constanţa salută victoria PSD

Clanul liberalilor din Constanța salută victoria PSD

„Între PNL și PSD, din punctul meu de vedere, este o incompatibilitate doctrinară și ideologică, ceea ce nu face posibilă o înțelegere pre și chiar postelectorală”, declara senatorul Puiu Hașotti, într-o conferință de presă, în urmă cu vreo două luni. :) Și așa s-a și întâmplat! Dar nu acum și nu la Constanța. Căci la malul mării, dragostea plutește în aer. „Love is in the air…”, ar fredona Valentin Stan după laptop, în timp ce domnuuu Gâdea ar asculta melancolic versurile de iubire. Declarația lui Hașotti nu a marcat decât un alt moment de politicianism ieftin, o mișcare de imagine fără consistență, care acum se dovedește a fi doar un trucaj nereușit. În numai două luni, la Constanța, PNL a devenit brusc compatibil, ideologic și doctrinar, cu marea familie social-democrată. Liberalii constănțeni sunt trup și suflet alături de colegii lor, pesediștii. După turul întâi al alegerilor locale, în tot județul domnește prietenia și voia bună dintre cele două partide. Canci doctrină, ioc ideologie. Important e ca interesul să meargă pe interes. Acum totul e pe față. Nimeni nu se mai ascunde și nu mai încearcă nici măcar să mascheze aparențele. Dușmanii de moarte ai PNL s-au transformat în frați de cruce pentru turul doi și în consiliile locale. Problemele de moralitate, sintagmele „niciodată PSD” sau „noapte bună, Mazăre!” sunt istorie, o materie atât de dragă senatorului. Toți primarii PSD care au intrat în turul doi de scrutin cu PD-L, și nu sunt deloc puțini la număr, sunt sprijiniți fără nicio reținere de liberali. Mangalia, Năvodari, Eforie, Murfatlar, Techirghiol sunt doar câteva exemple în care colaborarea dintre cele două partide este maximă. Au negociat cu grijă funcții, au copt majorități în consilii, au lăsat la o parte declarațiile războinice, totul pentru a pune mâna pe putere. Înțelegerea trece dincolo de bunăvoința locală, având rădăcini la nivel mai înalt. PSD a sprijinit din umbră guvernarea PNL timp de doi ani, trântind chiar și propriile moțiuni, iar acum social-democrații își iau răsplata. Sprijin necondiționat din partea PNL pentru toți primarii PSD din turul doi. Iar cine s-a găsit să nu respecte linia de partid rău va păți, tună mai marii PNL. Și așa se și întâmplă. A îndrăznit el, Manea, liberalul Manea, să îl critice pe iubitul conducător pesedist în campania electorală, să arate mizeria de sub preșul administrației Mazăre. Ce și-au mai mușcat pumnii atunci de necaz mai marii partidului, supărați că li se tulbură apele în care s-au scăldat, atât de plăcut, în ultimii ani. Au așteptat transpirați să treacă totul, să se numere și ultimul vot, după care l-au pus pe Manea la zid, cu tot cu elefant. Ce trompe, ce pachiderme, ce cutii de mazăre și-a luat în cap de la șefi, care, timp de patru săptămâni electorale, au stat pitiți după carele CTV, nu cumva să îi zărească mărețul edil în spatele demersului subversiv al lui Manea. După campania electorală, în care nu i-a văzut nimeni cu vreo acțiune, liderii PNL, Gheorghe Dragomir și Puiu Hașotti, au apărut zilele trecute la CTV. După ce au curățat televiziunea de toate elementele destabilizatoare, s-au apucat să-l certe de zor pe Victor Manea pentru eșecul de la alegeri, pentru atitudinea critică la adresa primarului Mazăre, pentru răutățile spuse la adresa lui Răducu. Nu ne-am mira dacă zilele următoare i s-ar cere fostului candidat să renunțe și la funcția de consilier local, nu care cumva să tulbure liniștea din noul consiliu local. Una peste alta, vorba reclamei, Clanul liberalilor din Constanța salută victoria PSD, căci dacă celor mari și răi le este bine și celor mici și flămânzi le mai pică, uneori, câte ceva.