CJ Constanţa greşeşte, noi plătim!

CJ Constanța greșește, noi plătim!

O dovadă în plus că reprezentanților Consiliului Județean nu le pasă nici cât negru sub unghie de soarta constănțenilor este faptul că aceștia au apelat tot la banul contribuabililor pentru a plăti suma de aproximativ două milioane de lei către actorii concediați abu-ziv. După ce au încercat să facă tot posibilul de a amâna deznodământul în acest dosar și toate tertipurile au fost sortite eșecurilor, pentru că artiștii - cei care au rămas să lupte până la capăt - au obținut o hotărâre judecătorească definitivă, conducerea CJC a ales să mai dea odată iama în banii publici. Deși nu noi, constănțenii, suntem de vină pentru greșelile lor, iată că tot din banii noștri se plătesc ponoasele unei guvernări locale proaste și care a încălcat flagrant legea în atâtea rânduri. De ce nu plătesc acum cei care au luat decizia de a distruge cultura constănțeană? De ce suma de două milioane de lei nu s-a plătit către artiști din buzunarele consilierilor și ale președintelui Nicușor Constantinescu - cei vinovați de suferințele prin care au trecut artiștii constănțeni - așa cum ar fi fost firesc? De ce, în continuare, se practică o complicitate care frizează ridicolul și bunul simț, iar cei care au fost aleși să conducă acest județ dau dovadă că sunt primii care ne „fură”, care ne „lucrează” interesele doar în… interesul lor? „Caracatița” care a acaparat acest județ, prin încrengătura Mazăre – Constantinescu, este capabilă să producă stricăciuni mult mai profunde. Nu există vreo îndoială în acest sens… Dar, rămânând tot la capitolul artiștilor constănțeni, iată că acum, ei s-au îndreptat cu acțiune în instanță și în vederea despăgubirii lor din punct de vedere moral. Un gest pe care nimeni nu li-l reproșează, dimpotrivă… Am asistat de atâtea ori la strigătele lor disperate, pline de durere și tristețe, la umilința pe care au fost nevoiți să o îndure, am citit în ochii lor, în nenumărate rânduri, deznădejdea și dezamăgirea… Am văzut chipuri, de obicei vesele și care ne aduceau, în atâtea dăți, zâmbetul pe buze în sălile de spectacole, cu ochii în lacrimi și batjocoriți pentru că demnitatea lor, ca oameni, în primul rând, iar apoi ca actori, era călcată în picioare în modul cel mai josnic cu putință. Ei cer acum câte 10.000 de euro drept daune morale… Părerea mea este că ar merita mult mai mult. Vor obține banii ăștia, dar problema este că îi vom plăti tot noi, în loc să facă asta cei care au comis greșeala și care încă mai conduc Constanța. Din nefericire!