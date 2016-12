Ceauşescu a murit!

Ceaușescu a murit!

Să zicem că va fi dezbatere publică pentru ca administrația locală să hotărască încotro se îndreaptă fondurile: spre parcări, bărcuțe și avioane sau spre reabilitarea termică a blocurilor? Să zicem… Experiența și intuiția îmi spun că și acolo primarul va avea câștig de cauză. Pentru că el știe cum să gestioneze aceste situații, are grupul lui de manevră și de presiune, iar restul lumii - cei 70 la sută dintre constănțeni care nu l-au votat și nu sunt de acord cu proiectele lui - nu au nici voință, nici reprezentare corespunzătoare. Parcă văd că nu se vor deplasa (deranja) îndeajuns de mulți dintre cei care se declară pe față împotriva cotizării de la bugetul public pentru distracția de vară a primarului. Iar societatea civilă din Constanța… ce să mai vorbim? Câți dintre noi am simțit vreodată că ea există și că ar fi băgată în seamă de cineva? Vă amintiți de mitingurile și gălăgia și multele declarații făcute de politicieni în campanie? Acelea despre apărarea spațiilor verzi, concentrarea administrației locale asupra Constanței, și nu asupra Mamaiei, implementarea transportului în comun nepoluant, în locul autobuzelor care scot fum și altele, și altele… Gata, s-au terminat, doar atâta energie au avut, de ce să mai risipească resurse de care au nevoie pentru afacerile personale? Politica pentru cetățeni se face doar în campanie electorală, deci, să calculăm, mai putem apela la ei doar prin 2012, în vară, să nu-i mai deranjăm până atunci, că sunt ocupați cu politici mai înalte. Credeți că vor veni parlamentarii de Constanța, de altă culoare decât roșie, să sufle în ciorba lui Mazăre? Eu mă îndoiesc, deși aș vrea să mă înșel. Sunt convinsă, însă, că vor veni TOȚI parlamentarii PSD, TOATĂ echipa Mazăre, care să susțină ideile liderului. Așa cum s-au dus și la București, in corpore, atunci când s-a pus în dezbatere ordonanța care-i deranjează la maximum, OG nr. 27/2008 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Da, aceea pe care primarul o califica „tâmpită”, o ordonanță care limitează drepturile administrației locale de a hotărî discreționar asupra oportunității construcțiilor, aceea care pune ordine, face reguli, limitează nivelul de înălțime în anumite zone, împiedică ridicarea monștrilor de beton acolo unde planul urbanistic general spune că trebuie să fie spațiu verde, pune frână, și bine face!, tendințelor de a aglomera orașul și de a construi pe orice petic de pământ. S-au „deranjat” toți pesediștii la dezbatere, dar n-am auzit să se fi dus acolo vreun alt parlamentar de Constanța sau vreun reprezentant al societății civile din Constanța, dezideratele din campanie nemaifiind „de actualitate”. Eu cred că cetățenii Constanței ar trebui să-și ia soarta în propriile mâini. Aceia cărora nu le convine să cotizeze din buzunarul propriu pentru jucăriile lui Mazăre, aceia care vor ca programul guvernamental de reabilitare termică să fie aplicat și pe blocurile lor ar trebui să fie acolo, la această dezbatere publică, și să spună ce au de spus, fără să se lase intimidați de ieșirile nervoase ale primarului. Nu trebuie să vă fie frică, Ceaușescu a murit!